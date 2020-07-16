Xiaomi готовит смартфон с флагманским чипом и мощной зарядкой, но 48 Мп камерой

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В обозримом будущем вместе со смартфонами в комплект поставки войдут зарядные устройства мощностью более 100 Вт. Сразу три компании представили быструю зарядку на 120 и 125 Вт, которые должны впечатлить своими возможностями пользователей. Отставать от конкурентов не собирается и Xiaomi, которая готовится вывести на рынок смартфон с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт или 120 Вт.

Что удалось узнать

Новинка уже засветилась в базе данных сертификационного центра 3С, а теперь следы этого мобильника были найдены в коде прошивки MIUI 12. Вновь отличились участники сообщества XDA Developers, которые на постоянной основе «потрошат» программное обеспечение. Новинка упоминается с кодовым именем Xiaomi CAS и помимо быстрой зарядки предложит платформу Snapdragon 865.

Но если чип и технология быстрой зарядки у смартфона будут флагманскими, то вот камеры могут подкачать. Изначально ходили слухи, что в качестве главного в основной камере будет выступать датчик на 108 Мп. Но информация в коде прошивки указывает на то, что тут предложат датчик со «скромными» 48 Мп.

Всего основная камера должна предложить минимум три сенсора, один из которых широкоугольный с возможностью делать макроснимки. Обещают и телеобъектив с оптическим зумом, а также режим съемки «supermoon». И, пожалуй, самое главное, что удалось установить — это может быть смартфон эксклюзивно для Китая и за пределами внутреннего рынка он, скорее всего, продаваться не будет. К сожалению, на данный момент нет ясности, с каким именем новинка дебютирует.

Источник: xda developers