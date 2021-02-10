Xiaomi намерена существенно ограничить разблокировку загрузчика смартфонов – китайские форумы

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Использовать кастомные прошивки может стать труднее

В последнее время пользователи смартфонов Xiaomi озабочены проблемами разблокировки загрузчика на смартфонах компании. Тему подогрели утечки информации о том, что Xiaomi планирует еще больше усложнить разблокировку загрузчика или вовсе закрыть эту возможность.



Новое ограничение начнет действовать сначала в Китае, пока неизвестно, повлияет ли оно на мировых пользователей. Но известно, что желающим разблокировать загрузчик теперь придется выполнить некоторые дополнительные действия.



Разблокировка загрузчика Xiaomi важна для технически опытных пользователей и разработчиков. Разблокировка необходима для настройки программного обеспечения устройств, установки собственных прошивок и выполнения операций, требующих глубокого доступа к системе.



Новые истоки, кажется, подтвердили эти опасения. Пользователь с ником Тулази обнаружил инструмент "Бета-версия разблокировки загрузчика (Bootloader Unlock Beta)", скрытый в Xiaomi Community China. Информация опубликована в китайском телеграмм-канале . Инструмент свидетельствует о том, что Xiaomi без огласки пытается ограничить процесс разблокировки загрузчика.



Однако окончательного объявления от компании еще не было и неясно, какими будут новые ограничения, однако продвинутые пользователи в Китае уже беспокоятся.﻿

Источник: GSMChina