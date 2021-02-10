Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro получили европейскую MIUI 14

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MIUI 14﻿ приходит на прошлые флагманы Xiaomi

Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro были последними флагманами компании, имевших на вооружении IPS дисплеи. Это была лебединая песня этой технологии. Частота развертки в 144 Гц давала качественную и плавную картинку и была неплохой альтернативой обычному Mi 10 уже использовавшему AMOLED матрицу.

Смартфоны вышли на рынок в октябре 2020 года с Android 10 и MIUI 12.5 на борту. Обновление до MIUI 14 на Android 12 станет вторым и, скорее всего, последним масштабным обновлением этих устройств. Snapdragon 865 хоть и пожилой, но до сих пор актуальный чип, по своей мощности он превосходит современные Snapdragon 778g или Dimensity 1080 и уступает им только в энергоэффективности, и то не очень.

Если учитывать все оптимизации и улучшения в новой оболочке, мы смело можем ожидать очень приятный пользовательский опыт после обновления. В настоящее время доступна прошивка для европейского региона под названием V14.0.1.0.SJDEUXM. Это recovery версия прошивки, которая устанавливается с помощью специального сервисного меню смартфона.

Для тех кто знает как это делать и уверен в своих силах я оставлю ссылку для загрузки на проверенном сайте ниже.

MIUI 14 V14.0.1.0.SJDEUXM

Рассылка обновления по воздуху как обычно будет происходить волнами и постепенно. Поэтому всем, кто не умеет прошивать смартфоны, придется немного подождать OTA прошивки или появления Fastboot версии, которая устанавливается в один клик непосредственно из меню смартфона. Приятного использования и пишите свои впечатления от новой прошивки в комментариях.

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Источник: mifirmware