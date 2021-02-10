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Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro получили европейскую MIUI 14

27.03.2023 129 0

MIUI 14﻿ приходит на прошлые флагманы Xiaomi

Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro были последними флагманами компании, имевших на вооружении IPS дисплеи. Это была лебединая песня этой технологии. Частота развертки в 144 Гц давала качественную и плавную картинку и была неплохой альтернативой обычному Mi 10 уже использовавшему AMOLED матрицу.

 

Xiaomi-Mi-10T-Pro-MIUI-14

 

Смартфоны вышли на рынок в октябре 2020 года с Android 10 и MIUI 12.5 на борту. Обновление до MIUI 14 на Android 12 станет вторым и, скорее всего, последним масштабным обновлением этих устройств. Snapdragon 865 хоть и пожилой, но до сих пор актуальный чип, по своей мощности он превосходит современные Snapdragon 778g или Dimensity 1080 и уступает им только в энергоэффективности, и то не очень.

 

Если учитывать все оптимизации и улучшения в новой оболочке, мы смело можем ожидать очень приятный пользовательский опыт после обновления. В настоящее время доступна прошивка для европейского региона под названием V14.0.1.0.SJDEUXM. Это recovery версия прошивки, которая устанавливается с помощью специального сервисного меню смартфона.

 

xiaomi-mi-10t-a-mi-10t-pro

 

Для тех кто знает как это делать и уверен в своих силах я оставлю ссылку для загрузки на проверенном сайте ниже.

 

MIUI 14 V14.0.1.0.SJDEUXM

 

Рассылка обновления по воздуху как обычно будет происходить волнами и постепенно. Поэтому всем, кто не умеет прошивать смартфоны, придется немного подождать OTA прошивки или появления Fastboot версии, которая устанавливается в один клик непосредственно из меню смартфона. Приятного использования и пишите свои впечатления от новой прошивки в комментариях.

 

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Источник: mifirmware

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.03.2023

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Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro получили европейскую MIUI 14