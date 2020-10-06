Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10: что выбрать?

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Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10: такие похожие и такие разные

Xiaomi Mi 10 — титульный флагман компании, как по характеристикам, так и по цене. В нем компания попыталась использовать практически все доступные ей на момент его выхода технологии и разработки: отличный экран, мощный чип, приличная батарея, скорость зарядки и камеры.

Но все омрачил один факт. В этом году компания решила прибегнуть к суровой действительности и выставила достаточно высокий ценник на флагман. Новинка не вложилась в каноны «народный флагман» и на фоне конкурентов уже не казалась таким уж безальтернативным вариантом для приобретения.

Словно одумавшись и сообразив, что еще рано Xiaomi возомнила себя А-брендом, она выкатила серию Mi 10T, которая уже выглядит привлекательнее и интереснее для массового потребителя. И вот тут пользователям есть над чем задуматься, какой смартфон предпочесть. Мы решили сравнить Xiaomi Mi 10T Pro и Xiaomi Mi 10, которые сильно похожи, но при этом разные по позиционированию и восприятию.

Знакомство с любым смартфоном начинается с дизайна. Xiaomi осталась верна себе, сделала оба гаджета актуальными и привлекательными по дизайну. Но при этом они мало чем выделяются на общем фоне. Чтобы не путать новинки между собой пользователю достаточно обращать внимание на экран и основную камеру. Для задротов — рамки вокруг дисплея тоньше у Xiaomi Mi 10. Оба аппарата большие и весят внушительно, разве, что более тонкий «стан» выдает в Xiaomi Mi 10 «породу». Но никакого секрета тут нет — чуть меньшей емкости батарейка сделала свое дело. Весят устройства прилично и гарантировано будут оттягивать карманы.

Для кого-то основной «проблемой» во внешности Xiaomi Mi 10 станет изогнутый дисплей, тогда Xiaomi Mi 10T Pro явно придется по душе тем, кому претят все эти нарочитые изгибы матриц. В обоих случаях это 6,67-дюймовые панели разрешением FullHD+, но есть поправка по типу матрицы и соотношению сторон. Mi 10 удостоился AMOLED-дисплея с соотношением сторон 19,5:9, а Mi 10T Pro — 20:9 и IPS.

Разжигать споры о том, какая из технологий предпочтительнее, не станем. Тут волен каждый выбирать сам, какой вариант лучше. Мы лишь обратим внимание на еще один немаловажный факт. Частоту обновления у Xiaomi Mi 10T Pro «выкрутили» до 144 Гц, а Xiaomi Mi 10 довольствуется 90-Гц дисплеем. И тут вроде бы как выигрышнее смотрится «тешка», тем более, что компания очень расхваливала технологию AdaptiveSync, которая варьирует частоту обновления от 30 Гц до 144 Гц в зависимости от контента. А все ради энергосбережения.

Но есть вопросы к работе этой технологии. Она имеет 7 режимов автоматической подстройки герцовки: 30, 48, 50, 60, 90, 120 и 144 Гц. На максимуме своих возможностей экран работает при запуске игр (естественно, если они поддерживают 144-Гц режим). Тогда как при серфинге в Интернет экран выдает 30 — 60 Гц и получается, что при просмотре веб-страниц пользователь лишен такой важной фишки как плавность. Ведь именно при таком сценарии использования смартфона у большинства есть реальная возможность оценить преимущества от дисплея с высокой герцовкой. И самое главное — вмешаться в процесс адаптивной герцовки и настроить ее под свой вкус пользователь не сможет.

В Xiaomi Mi 10 никто не вмешивается и не решает, когда включать повышенную частоту, а когда нет. 90-герцовый режим активен по умолчанию. Единственная привилегия для пользователя — он может активировать режим обновления 60 Гц, чтобы уменьшить жор батарейки.

Оба смартфона предлагают врезанную в дисплей фронталку на 20 Мп и несмотря на спорность этого решения, будем объективны — это почти стандарт для наших дней. К слову, сканер отпечатков пальцев в Xiaomi Mi 10 встроен в дисплей, а у Xiaomi Mi 10T Pro его можно найти на боковой грани. Такое решение продиктовано особенностью типов дисплеев.

К производительности устройств нет вопросов. Тут паритет и они оснащены главной флагманской платформой нынешнего сезона — Snapdragon 865. Но в Xiaomi Mi 10 заявлена система охлаждения, тогда как в случае с Xiaomi Mi 10T Pro о ней ничего не сказали. Оба аппарата награждены достаточным объемом оперативной памяти — 8 Гб и это актуальный стандарт LPDDR5. А вот с постоянной памятью ситуация более тонкая. В Xiaomi Mi 10 предложили флеш-модуль стандарта UFS 3.0, тогда как его «лайт-версия» получила UFS 3.1.

Вот мы и подобрались к одному из главных отличий обоих смартфонов — камере. На фоне Xiaomi Mi 10 Pro его базовый вариант смотрится проигрышнее, прежде всего, из-за отсутствия оптического зума. В составе модулей камеры присутствуют: основной датчик на 108 Мп, ширик на 13 Мп, а также довесок в виде макромодуля и датчика глубины по 2 Мп. По большому счету по факту имеем две камеры: широкоугольная и основная.

У Xiaomi Mi 10T Pro роль главного в системе датчиков на тыльной стороне взял на себя также модуль на 108 Мп. Но всего состав камер урезали до трех, предложив еще широкоугольный модуль и сенсор для макросъемки. По количеству действительно полезных сенсоров в обоих случаях ничья — по два. Естественно, что реальные фотовозможности устройств зависят от многих мелочей и проверяются в «боевых» условиях. Поэтому на вопрос, какой из смартфонов снимает круче, можно будет ответить после того, как их столкнуть «лбами».

Еще одно отличие Xiaomi Mi 10T Pro от Xiaomi Mi 10 — в емкости аккумулятора. 5000 мАч против 4780 мАч. Но отдавать преимущество «тешки» не стоит спешить. Держим в уме, что тут прожорливая IPS-матрица с частотой обновления 144 Гц. Насколько технология AdaptiveSync позволит умерить аппетиты новинки, надо проверять. Вангуем, что работать оба смартфона будут плюс-минус одинаково. На один день работы при обычной нагрузке емкости батареек хватит. Но без запаса и автономность будет вполне рядовая.

А вот в чем Xiaomi Mi 10 бесспорно выигрывает у варианта попроще, так это по поддержке типов зарядки. В его арсенале не только быстрая, но и беспроводная, а также обратная зарядки. Тогда как Xiaomi Mi 10T Pro по беспроводу не зарядишь и с его помощью другой гаджет не «дозаправишь». Зато у последнего скорость зарядки чуть быстрее: 33 Вт против 30 Вт.

Последний момент, на котором акцентируем внимание, так это то, что Xiaomi Mi 10 получил два полноценных динамика, а у Xiaomi Mi 10T Pro в качестве второго используется разговорный динамик.

Взглянув на ценники, чаша весов между Xiaomi Mi 10 и Mi 10T Pro, например, в Украине, склоняется в сторону титульного флагмана. Тем более, что у других продавцов можно найти смартфон даже дешевле, чем просят в магазине компании. Но не забываем, что для Xiaomi Mi 10T Pro взяли за основу ценники для рынка Европы. Расклад сил может измениться после того, как Xiaomi объявит официальные ценники на серию Xiaomi Mi 10T в наших странах. Именно цена в итоге станет определяющей при выявлении лидера в этом состязании, а также исходя из приоритетов пользователей по части типа экрана, и флагманских «довесков» вроде беспроводной зарядки и дисплейного сканера.