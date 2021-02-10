Купить выгодно Xiaomi Mi 10T, Redmi 9 и наушники Sony

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Успей приобрести выгодно смартфоны Xiaomi Mi 10T и Redmi 9, а также наушники Sony﻿

Календарная зима завершилась и наступила весна. А значит, совсем скоро праздник 8 марта и пришло время задуматься о подарках. Или же прибрести что-то для себя, но в любом случае совершить покупку с экономией для собственного бюджета многие будут не прочь. Мы постоянно следим за актуальными предложениями от интернет-магазинов, позволяющих совершить приобретение выгодно. И сегодня предлагаем очередные три выгодных предложения с экономией для собственного бюджета.

Xiaomi Mi 10T

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" FHD + 144Гц, Bluetooth 5.1, 5000 мАч, камера 64 Мп, NFC, 8/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $439 - https://ali.ski/XRhCI

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Xiaomi Redmi 9

Характеристики: Helio G80, 6,53" FHD+, 5020 мАч, 4/64 Гб, NFC

Предложение для Украины

Цена: 4 188 грн - https://lite.al/Ka5y9T

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Sony - наушники с микрофоном

Характеристики: WH-CH400, Bluetooth 4.2, Micro-USB, 420мАч

Предложение для РФ

Цена:1113 руб - https://fas.st/TV5kA

Промокод "ЭЛЬДО30"

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