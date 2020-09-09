Xiaomi Mi Band 5, Poco X3 NFC и Honor 9S продают со скидками
Забирайте Xiaomi Mi Band 5, Poco X3 NFC и Honor 9S за меньшую цену
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POCO X3
Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67", 5160 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, NFC
Версия: 6/64 Гб, BLUE/GRAY
Цена: $194
Промокод "ANDRONEWSA"
Версия: 6/128 Гб, BLUE/GRAY
Цена: $239
Промокод "ANDRONEWSB"
Honor 9S
Характеристики: MediaTek MT6762R, 5.45" IPS, Android 10, 3020 мАч, 2/32 Гб
Предложение для РФ
Цена: $79,38 - https://lite.bz/IMgL3
Купон продавца $1,27 + промокод "HNR500"
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5
Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0
Цена: RU $24.99/UA $27.33 - https://lite.al/3UPaM_
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