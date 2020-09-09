Xiaomi Mi Band 5, Poco X3 NFC и Honor 9S продают со скидками

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Забирайте Xiaomi Mi Band 5, Poco X3 NFC и Honor 9S за меньшую цену

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POCO X3





Характеристики: Snapdragon 732G, 6.67", 5160 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, NFC

Версия: 6/64 Гб, BLUE/GRAY

Цена: $194

Промокод "ANDRONEWSA"

Версия: 6/128 Гб, BLUE/GRAY

Цена: $239

Промокод "ANDRONEWSB"

https://is.gd/FJ7mX5

Honor 9S

Характеристики: MediaTek MT6762R, 5.45" IPS, Android 10, 3020 мАч, 2/32 Гб

Предложение для РФ

Цена: $79,38 - https://lite.bz/IMgL3

Купон продавца $1,27 + промокод "HNR500"

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5





Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0

Цена: RU $24.99/UA $27.33 - https://lite.al/3UPaM_