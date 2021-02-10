Xiaomi Mi Band 7 хорош, Илон Маск прибрал Twitter, Xiaomi замедляет смартфоны и MediaTek спасет Galaxy S23

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Несмотря на все происходящее у нас, продолжаем собирать наиболее интересные новости из мира технологий. Делимся с вами очередным дайджестом событий, которые привлекли наше внимание, и мы считаем нужным рассказать о них широкой аудитории. Ловите очередной выпуск новостей прошедших дней.

Начнем наш выпуск новостей с рассказа о том, что японская компания Sharp решила создать телефон с заботой о пожилых людях. Она представила бабушкофон с Android1 2 стоимостью «всего» $450. Начинка самая простая, но зато тут есть убогий дизайн, защита от воды и прочих негативных факторов, улучшенная слышимость и увеличенный шрифт.

Эпатажный Илон Маск озаботился свободой слова и решил, что лучшей открытой площадкой может стать какая-то социальная сеть. Создавать таковую с нуля и заниматься ее продвижение, задача трудоемкая и затратная, проще прикупить уже акции какой-то из популярных площадок. Решено — сделано. В итоге 9% акций Twitter теперь во владении Илон Маска и ждем интересных преображений с соцсетью.

С неожиданной проблемой столкнулись целый ряд IT-гигантов, включая Google и Amazon. Сотрудникам компаний настолько понравилось работать на удаленке, что они не хотят возвращаться в офисы. И если руководство будет настаивать на возвращении к привычной офисной модели работы, они готовы уволиться.

На неделе в сети появились странные рендеры Google Pixel 7 Pro, а Realme представила убогий по части начинки планшет Pad mini. За сумму в $200 она предлагает гаджет с чипом UNISOC, 3/32 Гб памяти 8,7-дюймовым экраном разрешением 1340х800 точек. Представила компания и Realme 9 4G, установив на него достаточно высокий прайс.

К числу парадоксов стоит отнести тот факт, что Realme примкнула к поборникам защиты природы и уменьшения углеродного следа. Нести добро окружающей среде решено изъятием зарядного устройства из комплекта поставки Realme Narzo 50A Prime. И это только начало, ведь стоит задача сократить до 0 количество выбросов до 2025 года.

За неимением достойного фирменного чипа и расписавшись в бессилии создать что-то достойное, Samsung всерьез подумывает о том, чтобы предложить в будущем Galaxy S23 топовый процессор от MediaTek. Грядет маленькая революция, если это действительно случится.

В стенах Xiaomi идут работы над Xiaomi 12 Ultra и вторым поколением Xiaomi Mix Fold, который можно будет гнуть в двух направлениях. А еще готовится к выходу Xiaomi Mi Band 7, который предложит улучшенный режим AOD, появится возможность настройки спортивных режимов без смартфона, предложат обновленные режимы энергосбережения и вибрации, а также преобразится умный будильник. Об этих и других новостях подробнее — на видео. И в конце вас ждет наша популярная рубрика «Какая-то дичь». Приятного просмотра!