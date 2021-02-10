Xiaomi Mi Band 8: что мы знаем и чего ждем

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Немного раздумий о линейке Mi band и ее будущем

Серия Mi Band от Xiaomi является самой популярной линейкой фитнес браслетов в мире. Этому факту достаточно логическое объяснение. Серия предлагает отличный функционал, стильный сдержанный дизайн, хорошую автономность и функциональное программное обеспечение. И все это продают по очень демократичным ценам. Год за годом компания обновляет устройства линейки, добавляя новый функционал, датчики, увеличивая дисплей и количество режимов тренировки. Конечно, с улучшением характеристик понемногу росла и цена. Если первая модель без дисплея стоила 18$, то Smart band 7 на старте продаж уже стоил 45$. Так что все с нетерпением ждут выхода Smart band 8 и согласно сообщениям инсайдеров ждать осталось недолго.

Новый фитнес-браслет прошел сертификацию агентства NRRA Korea, которое опубликовало живые фотографии устройства.

Mi Band практически не отличается в общем дизайне. Овальная капсула, которая вставляется в силиконовый ремешок, надежно удерживает ее со всех сторон. Но в этом году мы увидим изменение концепции крепления ремешка, теперь он состоит из двух отдельных частей, которые вставляются в специальные отверстия на корпусе капсулы. при интенсивных тренировках. По-моему, это шаг не в ту сторону, все же браслет с самого начала позиционировался не как дизайнерское решение, а практичный и надежный инструмент для слежки за своим здоровьем. Для красоты есть линейка смарт часов с премиум материалами корпуса и ремешков.

Прошлогодняя модель получила гораздо больший и яркий дисплей, чем предшественник и поэтому в этом году значительного улучшения этой характеристики ожидать не стоит. Компания Xiaomi в прошлом году сделала очень хитрый финт, выпустив версию Pro.

Тем самым она смогла убить двух зайцев одним выстрелом: остановить рост цен на базовую модель, которая позиционируется как доступное решение для всех, и продолжать добавлять новый функционал, такой как GPS, для пользователей желающих большего в линейку Pro с большей ценой. Именно поэтому, я думаю, ожидать прорыва в характеристиках Smart band 8 не стоит. Это будут чисто косметические изменения, которые привлекут внимание пользователей более ранних моделей, а обладателям 7 версии можно сидеть на попе ровно и продолжать пользоваться своим гаджетом.

И если в отношении железа все и в нынешнем поколении достаточно неплохо, то в отношении ПО есть определенные вопросы, которые было бы неплохо исправить с этим поколением. Основной проблемой являются два параллельных клиента на смартфоне. Надо наконец-то разобраться с приложениями Mi Fitness и ZEPP Life. Очень хотелось бы одно нормальное приложение, с лучшими чертами от обоих существующих. Также нет ответа, почему никак не могут добавить быстрые ответы на сообщения штатными средствами. Страх внутренней конкуренции с умными часами это, конечно, аргумент, но конкуренты бодрствуют и на их фоне такие ограничения выставляют браслеты не в лучшем свете.

По информации инсайдеров, презентация с большой вероятностью состоится в конце марта или начале апреля. По описанным выше причинам цена скорее всего останется на уровне предшественника и будет составлять 40-45$. Пишите в комментариях что вы хотели бы увидеть в будущем фитнес браслете и какими браслетами или часами вы пользуетесь сейчас?

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Источник: androidauthority