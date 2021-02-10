Xiaomi Mix 5 Pro станет полигоном для демонстрации технологического превосходства

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Камеры должны быть ультимативные

Линейка Mix в модельном ряду Xiaomi экспериментальная и имиджевая. Здесь компания предлагала какие-то новые изыскания в области форм-факторов. Началось все с безрамочности, затем предложили слайдер, а потом и вовсе согнули смартфон. В случае с XiaoMi Mix 4 не стали как-то радикально менять корпус, но умудрились спрятать камеру под дисплей.

Аналогичный финт компания должна провернуть с Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro, которые в отличии предшественника не заставят себя долго ждать. По слухам, новинки могут представить весной, и они постепенно обрастают подробностями. Вслед за слухами о Xiaomi Mix 5 подоспели кое-какие детали о «прошке». Много узнать не удалось, но сами сведения ценны тем, что ими поделился сетевой информатор Digital Chat Station, которому можно доверять.

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По его данным, Xiaomi Mix 5 Pro можно будет назвать сбалансированным флагманом, где предложат большой 2К-дисплей от Samsung с высокой частотой обновления, быструю проводную зарядку на 120 Вт и многомодульную тыльную камеру, где будет телеобъектив и перископ на 50 Мп. Инженерная версия смартфона оснащена аккумулятором емкостью 4860 мАч, а в серийном варианте источник питания должен быть на 5000 мАч. Логично слышать, что Xiaomi Mix 5 Pro предложит беспроводную зарядку на 50 Вт и чипсет Snapdragon 8 Gen 1.

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Источник: weibo