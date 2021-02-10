Xiaomi Pad 5 все же получит обновление до MIUI 15, фанаты заставили таки

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ну хотя miui обновят

Стало известно, что линейка планшетов Xiaomi Pad 5, включающая в себя модели Pad 5, Pad 5 Pro 5G и Pad 5 Pro Wi-Fi, вскоре получит обновление прошивки MIUI 15, несмотря на слухи к тому, что Xiaomi больше не будет поддерживать эти девайсы. .

По словам Xiaomi, MIUI 15 оптимизирует быстродействие, улучшит многозадачность и общую чувствительность системы. Однако мы все прекрасно понимаем, что xiaomi не всегда оптимизирует свои устройства.

Кажется, недовольство фанатов Xiaomi сработало и заставило обновить этот планшет до актуальной версии Miui for Pad. В то же время важно отметить, что обновление состоится на основе Android 13, а не более новой Android 14.

Источник - xiaomiui