Xiaomi Pad 6 MAX представлено – врывается в битву с Samsung Galaxy TAB S9 Ultra

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Конкурент SAMSUNG GALAXY TAB S9 ULTRA

Xiaomi представила новенькую модель планшета Xiaomi Pad 6 Max, который прервет монополию Tab S9 Ultra на большие экраны у планшетов. Главной фишкой планшета стала диагональ экрана 14 дюймов, и он позиционируется маркетологами как идеальный выбор для любящих потреблять мультимедийный контент.



Xiaomi Pad 6 Max основан на модели Xiaomi Pad 6, которая была представлена несколько месяцев назад и уже продается в Украине. Планшет изготовлен из алюминия, придающего ощущение премиальности в руке, и имеет квадратный модуль камеры (бюджетный 50-мегапиксельный JN1 + 2-мегапиксельная затычка) на задней панели как у серии Xiaomi 13. Вес устройства составляет 750 граммов, а толщина ,8 мм.









На фронтальной части нас ожидает большой 14-дюймовый IPS экран (который является классикой для планшетов) с разрешением 2960 х 1848 (соотношение экрана 16:10, как у MacBook) пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также максимальной яркостью 600 нит. Все маркетинговые цифры, как HDR10, 10 bit, Dolby Vision на месте. Ну и конечно о Dolby Atmos не забыли, целых 4 динамика, и фронталка на 20 мегапикселей, для видеосвязей уйдет.





Под капотом нас встречает Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной и аккумулятор емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Все это работает на операционной системе Android 13 с MIUI for Pad 14. Конечно, не обошлось без поддержки стилуса и совместимости с чехлом-клавиатурой, адаптированной Xiaomi под размер нового планшета.









К сожалению, неизвестно будет ли глобальная версия планшета, однако даже если не будет - специалисты по XDA смогут сделать кастомную прошивку, поскольку цена чрезвычайно привлекательна - без клавиатуры и стилуса его цена составляет 3,799 юаней (~$523), учитывая, что единственный конкурент в такой диагонали Galaxy Tab S9 Ultra стоит 70 000 грн в нашей стране – фанатов этого планшета будет немало, даже если он не выйдет на глобальном рынке.





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