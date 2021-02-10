Xiaomi Pad 6 получит новую клавиатуру с трекпадом.

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Xiaomi Pad 6 станет еще на шаг ближе к полноценному ноутбуку

Сегодня в Twitter технологический блоггер Kacper Skrzypek опубликовал фото новой клавиатуры от Xiaomi, которая, по его мнению, достанется устройствам будущей линейки Xiaomi Pad 6.

Xiaomi Pad 5 , выпущенный 2 года назад, также имеет свою клавиатуру, которую можно докупить отдельно. Однако эта новая клавиатура обладает большей функциональностью. Она будет иметь трекпад, что делает его еще более удобным для рабочих задач. Вы сможете управлять Xiaomi Pad 6 не только прикасаясь к его экрану, но и с помощью жестов сенсорной панели на новой клавиатуре Xiaomi. Ниже фото с жестами для выполнения обычных действий.

Также по слухам Xiaomi Pad Keyboard имеет функцию NFC. Это что-то новое, поскольку клавиатура Xiaomi Pad 5 не имеет антенны NFC. Вы сможете удобно обмениваться файлами и фотографиями между планшетом и смартфоном Xiaomi.

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Источник: xiaomiui