Xiaomi переходит на китайские дисплеи во флагманах, экономия или шаг вперед?

78

КИТАЙЦЫ ВЫХОДЯТ SAMSUNG ДАЖЕ ИЗ ФЛАГМАНСКОГО СЕГМЕНТА

Китайские производители смартфонов в среднем и бюджетном сегменте уже давно перешли на более дешевые аналоги от своих соотечественников TCL, BOE и Tianma. Но флагманские устройства оставались крепостью, где решения от Samsung крепко держали оборону.

Первым тревожным сигналом стала презентация суперфлагмана Xiaomi 13 Ultra с экраном TCL C7. Дисплей не просто не уступает своим корейским аналогам, но и превосходит их по некоторым пунктам. На этом примере мы увидели, что гегемония Samsung на этом поприще, похоже, закончилась.

После успешного релиза компания очень активизировалась в направлении перехода на национальные решения и, как сообщает инсайдер Digital Chat Station, заказали огромную партию для будущих смартфонов Xiaomi.



Среди них модели последнего поколения для различных типов устройств 2K C7 и 1.5K C7 для флагманов и субфлагманов Xiaomi и Redmi, и 1K C7 вероятно для будущих Redmi note 14 и компактных моделей. Инсайдер указывает, что среди разнообразия дисплеев осталась одна модель с панелью Samsung E7, которая, скорее всего, достанется Xiaomi 14 Pro.

Но тенденция очень интересна, корейцы очень стремительно теряют долю рынка и от уменьшения рынка их себестоимость может еще немного увеличиться. Как они будут бороться с хитрыми китайцами покажет только время, но им сейчас точно не позавидуешь.

Читать также: Анонс линейки OPPO Reno 10: стильные тонкие камерофоны с огромной пилюлей

Источник: weibo