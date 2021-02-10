Xiaomi Poco F3 лучше Redmi Note 10 Pro! iPhone SE 3 разочарует! Realme GT монстр!

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Есть ли смысл ждать Poco F3 или заказать Redmi Note 10 Pro? Кому нужен iPhone SE 3 и можно ли назвать Realme GT - "топом за свои деньги"?

Март начался просто рекордно жарко. За первые четыре дня месяца мир увидел 11 новых смартфонов. Мы подведём итоги самых интересных новинок и при этом напомним, какие премьеры нам еще предстоит увидеть в марте.

Приятно удивила на это неделе компания Samsung. Сделала она это на разных «фронтах». Мы поговорим про ряд новых моделей и технологий в области умных телевизоров и мониторов, смелые заявления о мощности будущего Exynos 2200 с графическим ускорителем от AMD и новые технологии в области фотоматриц. Действительно есть, что обсудить.

Попытаемся разобраться в маркетинге Apple и понять, каким будет iPhone SE 3 и кому он нужен. Ну и конечно разберёмся в том, почему iPnone 12 стал самым продаваемым смартфоном на данный момент.

Помимо этого мы подведем короткий итог презентации линейки Redmi Note 10 Pro и вместе оценим реакцию нашего комьюнити. Также вы узнаете, сколько мы переплатили для того, чтобы новенький Redmi K40 добрался до нашей студии на обзор и розыгрыш. Напомним, что в Китае эти новинки раскупают за считанные минуты. Кстати, для глобального рынка этот новый бестселлер будет называться Xiaomi Poco F3. Когда стоит ждать его в продаже?

В конце мы напомним насколько хорош новый Realme GT, особенно за свою цену, а также обратим внимание на темпы компании Xiaomi, которая в этом году «запустила конвейер» и просто заваливает нас новинками и анонсами. Держим вас в курсе всего самого важного.

Закончить наше видео рубрика «дичь недели», в которой сможем увидеть, на что готов пойти порядочный семьянин из Вьетнама, чтобы скрыть от своей жены покупку новой PlayStation 5.

Приятного просмотра!