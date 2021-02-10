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Xiaomi Poco F3 лучше Redmi Note 10 Pro! iPhone SE 3 разочарует! Realme GT монстр!

06.03.2021 1636 1

Есть ли смысл ждать Poco F3 или заказать Redmi Note 10 Pro? Кому нужен iPhone SE 3 и можно ли назвать Realme GT - "топом за свои деньги"?

Март начался просто рекордно жарко. За первые четыре дня месяца мир увидел 11 новых смартфонов. Мы подведём итоги самых интересных новинок и при этом напомним, какие премьеры нам еще предстоит увидеть в марте.

 

Xiaomi Poco F3 лучше Redmi Note 10 Pro! iPhone SE 3 разочарует! Realme GT монстр! – фото 1

 

Приятно удивила на это неделе компания Samsung. Сделала она это на разных «фронтах». Мы поговорим про ряд новых моделей и технологий в области умных телевизоров и мониторов, смелые заявления о мощности будущего Exynos 2200 с графическим ускорителем от AMD и новые технологии в области фотоматриц. Действительно есть, что обсудить.

 

Попытаемся разобраться в маркетинге Apple и понять, каким будет iPhone SE 3 и кому он нужен. Ну и конечно разберёмся в том, почему iPnone 12 стал самым продаваемым смартфоном на данный момент.

 

Xiaomi Poco F3 лучше Redmi Note 10 Pro! iPhone SE 3 разочарует! Realme GT монстр! – фото 2

 

Помимо этого мы подведем короткий итог презентации линейки Redmi Note 10 Pro и вместе оценим реакцию нашего комьюнити. Также вы узнаете, сколько мы переплатили для того, чтобы новенький Redmi K40 добрался до нашей студии на обзор и розыгрыш. Напомним, что в Китае эти новинки раскупают за считанные минуты. Кстати, для глобального рынка этот новый бестселлер будет называться Xiaomi Poco F3. Когда стоит ждать его в продаже?

 

Xiaomi Poco F3 лучше Redmi Note 10 Pro! iPhone SE 3 разочарует! Realme GT монстр! – фото 3

 

В конце мы напомним насколько хорош новый Realme GT, особенно за свою цену, а также обратим внимание на темпы компании Xiaomi, которая в этом году «запустила конвейер» и просто заваливает нас новинками и анонсами. Держим вас в курсе всего самого важного.

 

Закончить наше видео рубрика «дичь недели», в которой сможем увидеть, на что готов пойти порядочный семьянин из Вьетнама, чтобы скрыть от своей жены покупку новой PlayStation 5.

 

Приятного просмотра!

Xiaomi Poco F3 Redmi Note 10 Pro iPhone SE 3 Realme GT
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 06.03.2021

Комментарии

nuraddin rozmetov 0
Молодца!
06.03.2021 16:59

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Xiaomi Poco F3 лучше Redmi Note 10 Pro! iPhone SE 3 разочарует! Realme GT монстр!