Xiaomi показала беспроводной контроллер для Android и Windows всего за $30

23

Xiaomi Game Controller порадует геймеров ценой и функционалом

Все мы знаем что компания Xiaomi производит почти все, что можно представить, и еще немного больше. И все пользователи знают, если тебе нужна вещь, в которой ты совсем не разбираешься, то можно купить Xiaomi и ты получишь лучшее качество за свои деньги.

И вот для любителей гейминга компания выпустила соответствующий гаджет бед своим брендом. Речь идет об игровом контроллере Xiaomi Game Controller. Гаджет поддерживает проводное и беспроводное подключение. Контроллер полностью совместим с устройствами на Android и Windows.

Также заявлена поддержка облачных игровых сервисов, таких как Steam, Xiaomi Сloud Games и других. Контроллер имеет конфигурацию кнопок схожую с геймпадом X-BOX, но по форме он больше напоминает Dualshock от Sony. Заявленное время автономной работы составляет до 20 часов, а цена всего-навсего $30. Гаджет уже продается в Китае и в ближайшее время появится на Aliexpress.

Читать также: Xiaomi Pad 6: глобальный анонс уже скоро

Источник: weibo