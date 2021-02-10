Xiaomi потеснили в России

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Samsung продала больше всех смартфонов на российском рынке

Компания Samsung вернула себе лидерство на рынке смартфонов в России. Она стала компанией номер один по продажам мобильных устройств в октябре, отодвинув на вторую строчку Xiaomi, которая лидировала ранее. По итогам второго осеннего месяца доля Samsung составила 34,5%. В основу подсчетов легли продажи трех крупнейших ритейлеров «МТС», «Ситилинк» и «Связной».

«Серебро» взяла Xiaomi, и ее доля на российском рынке по итогам октября составила 28,1%. В топ-3 попала Apple, сумевшая занять 14,7% доли рынка России. Четвертое место досталось Realme, чьи устройства все охотнее приобретают, и ее доля по итогам октября составила 7,47%.

В целом по итогам второго осеннего месяца в штучном выражении рынок России не вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по продажам в штуках. Всего было продано около 2,7-2,8 млн смартфонов на сумму 67 млрд рублей. Тогда как в денежном выражении есть рост и он составил 24%. Это объясняется увеличением средней стоимости мобильных устройств на 29%. Аналитики прогнозируют, что дефицит будет толкать ценники на смартфоны ввысь и дальше.

Вместе с тем стоит отметить, что эта аналитика приводится только в разрезе продаж в крупных торговых сетях и она не дает полной картины развития рынка. Окончательные выводы о расстановке сил можно будет делать только после получения более точных данных, охватывающих показатели различных каналов сбыта.

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Источник: kommersant