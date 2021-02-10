Xiaomi представила POCO M6 5G по цене от $115

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Ультрабюджетный ﻿POCO﻿

Xiaomi представила в Индии недорогой смартфон POCO M6 5G. Аппарат получил MediaTek Dimensity 6100+ и дисплей 6,74” HD+ 90 Гц, защищенным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Экран имеет частоту дискретизации прикосновения 180 Гц и пиковую яркость 600 нит.



Пользователи могут выбрать 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X в сочетании со 128 ГБ или 256 ГБ накопителем UFS 2.2 и слотом для карт micro-SD. POCO M6 5G имеет аккумулятор на 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 18 Вт. Телефон поставляется с MIUI 14 на базе Android 13.



POCO M6 5G получил двойную камеру основным объективом 50 МП f/1.8, PDAF и светодиодной вспышкой. Каплетообразный выступ вмещает 5 МП селфи-камеру.



Размеры телефона составляют 168 х 77,91 х 8,19 мм, вес – 195 г. Он предлагает устойчивость к брызгам по неуказанному стандарту, защиту от пыли, а также датчики наружного освещения. Варианты подключения включают Wi-Fi 5, Dual SIM, 5G SA и NSA, LTE, GSM, WCMDA, Bluetooth 5.3 и GPS.



POCO M6 5G поступит в продажу 26 декабря в цветах Orion Blue и Galactic Black. Цена составляет 9499 индийских рупий ($115), 10499 ($125) и 12499 ($150) при конфигурации 4+128 ГБ, 6+128 ГБ и 8+256 ГБ соответственно.﻿

Источник: Gizmochina