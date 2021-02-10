Xiaomi Redmi 10: Один из лучших бюджетников на рынке продают на Aliexpress всего за $106

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Бюджетная рабочая лошадка на каждый день с очень неплохими характеристиками

Далеко не всем нужны флагманские смартфоны с топовыми характеристиками и сверхмощной камерой. Многие покупают смартфон просто как повседневный инструмент для общения, или для детей или пожилых людей, которым вполне достаточно чтобы оно просто неплохо работало.

Одним из лучших представителей бюджетных моделей на рынке является Redmi 10, и хотя модель уже не новая, по характеристикам он не уступает современным представителям 12 линейки, а стоит значительно дешевле.

В основе смартфона лежит чип Helio G88 вместе с 4/6 Гб оперативной памяти и 64/128 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. В комплекте с устройством идет зарядный адаптер на 22,5 Вт.

В арсенале Redmi 10 2022 фронталка на 8-мегапикселях и четверная тыльная камера 50 Мп (f/1.8) + 8 Мп (ширик, f/2.2) + 2 Мп (макросенсор, f/2.4) + 2 Мп (датчик глубины, f/ 2.4). Дисплей 6.5” IPS Full HD с частотой развертки 90 герц.

Есть порт USB Type-C, 3,5 мм разъем для наушников, NFC, стереодинамики (которых нет в современных моделях) и сканер отпечатков пальцев. Управляет работой гаджета ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13. В Redmi 10 можно сразу поставить две SIM-карты и карту памяти, ничем не жертвуя.

Сейчас этот смартфон можно приобрести на Aliexpress по очень приятной цене, всего $106 .

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Redmi 10 ﻿andro-price (Aliexpress)

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Удачных вам покупок и мирного неба над головой!﻿

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