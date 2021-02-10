Xiaomi разрабатывает свою операционную систему - MIOS

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﻿Xiaomi начала готовить запасной план

Ранее ходили слухи о разработке операционной системы Xiaomi в 2013-2014 годах. Некоторые инсайдеры утверждали, что Mi 4 будет поставляться с MIOS, но вместо этого он был выпущен из Android. Это был период стремительного роста компании, и она решила не рисковать переходить на новую операционную систему.

Пропитавшееся изображение показывает страницу обновлений телефона Xiaomi, на котором установлена внутренняя сборка MiOS. Эта альфа-версия от 5 ноября 2022 года.

Напряжение отношений между США и Китаем может иметь непредсказуемые последствия и Xiaomi это понимают. Пример того как, на первый взгляд, несгибаемый гигант Huawei чуть не потерял все после наложенных санкций, дал понять китайским кампаниям, что запасной вариант надо держать наготове.

Xiaomi обеспокоена тем, что США могут выполнить угрозы запретить лицензии на службы Google, также они могут стремиться уменьшить свою зависимость от Android, даже если он является открытым кодом.

MIOS визуально может походить на MIUI, поскольку это форк Android, как HarmonyOS. Но внутренне он будет другим, поскольку использует микроядро как Fuchsia от Google, а не монолитное ядро, как Linux.

Интересно разрешат ли они разблокировать загрузчик в MIOS?

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Источник: techleakszone