Xiaomi тизерит фишки серии Redmi K50

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Эффектные расцветки, актуальный набор беспроводных интерфейсов и мощное охлаждение

В четверг Xiaomi устроит презентацию серии Redmi K50. Последние дни компания тратит на промо-кампанию и продвижение новинок на рынке. Как всегда, делается это посредством тизеров и в сети появилась их новая порция. Очень похоже, что многие из них раскрывают нам детали, которые будут свойственны, прежде всего, «прошкам».

Сообщается, что предложат систему охлаждения площадью 3950 мм² и, скорее всего, ее мы увидим в смартфоне с чипом Dimensity 9000. Одна из моделей предложит AMOLED‑панель от Samsung разрешением QuadHD+ и пиковой яркостью 526ppi.

Среди фишек серии Redmi K50 упоминается поддержка Wi-Fi 6, Hi-Res Audio, стереодинамики с Dolby Atmos и порт USB Type-C. Также от смартфонов стоит ждать NFC, Bluetooth 5.3 и продвинутый вибромотор. А ранее было сообщено, что Redmi K50 получит уникальную версию, чья тыльная крышка напоминает метеоритный дождь. На выбор еще предложат вариации с белой, голубой и золотистой расцветками.

А все характеристики компания озвучит уже 17 марта, и мы обязательно расскажем о новинках. Следите за новостями.

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Источники: gizmochina, Gizmochina