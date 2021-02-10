Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Xiaomi x "Genshin Impact": завтра ожидается анонс специального умного устройства

Xiaomi x "Genshin Impact": завтра ожидается анонс специального умного устройства

07.12.2023 52 0

Для фанатов игры

На странице Xiaomi Mall появился раздел бронирования для будущего сотрудничества с популярной игрой Genshin Impact, официальная презентация которой запланирована на завтра. Пользователи, заинтересованные в разумных устройствах Xiaomi, теперь могут ожидать увлекательное сочетание технологий и игр.

xiaomi

Эта коллаборация знаменует собой продолжение партнерства Xiaomi из "Genshin Impact". В марте 2022 года Xiaomi выпустила кастомизированную версию Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact, отличающуюся ярким красным цветом и украшенная золотистым узором в виде четырехлистного клевера. Сопроводительный чехол для наушников в форме рюкзака имеет магнитную застежку для дополнительного удобства, что отличает его от стандартной версии. Эта кастом-версия Redmi AirDots 3 Pro была запущена по цене 399 юаней ($56), для сравнения, оригинальная версия Redmi AirDots 3 Pro была запущена по цене 299 юаней (~$42).

Совершенствование кастомизированного издания Genshin Impact включают родные голосовые подсказки Келли, адаптированные всплывающие анимации и т.д.

Источник: gizmochina

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 07.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Xiaomi x "Genshin Impact": завтра ожидается анонс специального умного устройства