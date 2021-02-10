Xiaomi x "Genshin Impact": завтра ожидается анонс специального умного устройства

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Для фанатов игры

На странице Xiaomi Mall появился раздел бронирования для будущего сотрудничества с популярной игрой Genshin Impact, официальная презентация которой запланирована на завтра. Пользователи, заинтересованные в разумных устройствах Xiaomi, теперь могут ожидать увлекательное сочетание технологий и игр.

Эта коллаборация знаменует собой продолжение партнерства Xiaomi из "Genshin Impact". В марте 2022 года Xiaomi выпустила кастомизированную версию Redmi AirDots 3 Pro Genshin Impact, отличающуюся ярким красным цветом и украшенная золотистым узором в виде четырехлистного клевера. Сопроводительный чехол для наушников в форме рюкзака имеет магнитную застежку для дополнительного удобства, что отличает его от стандартной версии. Эта кастом-версия Redmi AirDots 3 Pro была запущена по цене 399 юаней ($56), для сравнения, оригинальная версия Redmi AirDots 3 Pro была запущена по цене 299 юаней (~$42).

Совершенствование кастомизированного издания Genshin Impact включают родные голосовые подсказки Келли, адаптированные всплывающие анимации и т.д.

Источник: gizmochina