Как превратить планшет в полноценный ноутбук – несколько простых действий

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Друзья, сейчас я расскажу вам, как превратить ваш планшет в полноценный компьютер, который можно использовать для офисной работы, обучения или просто развлечений. Вы удивитесь, но для этого нужно минимум затрат и ваших усилий.

Как превратить планшет в полноценный ноутбук ﻿

Начнём с затрат. Здесь все просто: нужно купить отдельную Bluetooth клавиатуру и Bluetooth мышь. Они быстро и легко подключаются и не требуют суеты с проводами и переходниками. И именно блютуз, а не те варианты, которые работают без провода с помощью специального адаптера.

Но, друзья, забудьте о дешевых ноунеймах с Aliexpress. Клавиатура и мышка должны быть, прежде всего, качественными. Мой личный совет – это продукция компании Logitech. Их беспроводные клавиатуры работают даже с Айпадами, поэтому вы сэкономите кучу денег на покупке оригинального чехла-клавиатуры. Ну, если вас в принципе беспокоит вопрос денег.

С Bluetooth-мышами все проще: стоят они подешевле и вариантов на рынке хватает.

Ну что, собрали мы такой сетапчик. Что дальше?

А дальше я вам расскажу о программном обеспечении. Больше всех в этом плане повезло владельцам планшетов Samsung, потому что на их планшетах есть функция Dex. После включения появляется рабочий стол с иконками как на Windows, внизу есть панель задач, а планшет переходит в режим многозадачности.

Для включения переходим в настройки, ищем пункт Samsung Dex и запускаем функцию. Пара кликов – и у вас рабочий стол как на Windows, со всеми возможностями и фишками.

Хорошо, но что делать, если у вас планшет не от Samsung? Абсолютно на все Android-планшеты можно установить приложение под названием Computer Launcher 3 – PC mode. Его можно легко найти в Google Play.

Это приложение открывает пользователю все возможности Windows: возможность создавать папки на рабочем столе, заходить в проводник и видеть память телефона в виде жесткого диска, выносить ярлыки, оформлять панель задач и центр сообщений. Даже кнопка пуска есть. Все как у настоящих ноутбуков.

После скачивания и установки программы нам нужно перейти в настройки планшета, открыть пункт "Рабочий стол" и выбрать PC mode. Стиль вашего рабочего стола сразу изменится.

Вот такой крутой лаунчер. Единственный нюанс – на старых планшетах с не очень продуктивным железом он может глючить, особенно во время выполнения многозадачности. Но если у вас более-менее современная модель и процессор хотя бы начально среднего уровня, можете не волноваться, все пойдет как по маслу.

Все описанные мной фишки работают не только на планшетах, но и смартфонах. Тот же режим Samsung Dex можно включить на телефоне Samsung, но только на флагманах. С Computer Launcher 3 попроще: он запустится на любом Android-телефоне. Но есть ли смысл превращать смартфон в ноутбук... это уже другой вопрос.

Здесь мы говорим как раз на тему, как заменить ноутбук планшетом. А как вы считаете? Способен ли планшет с подключенной клавиатурой и мышкой стать достойной заменой ноутбуку?

Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке