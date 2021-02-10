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Друзья, сейчас расскажу, как вернуть «кружочки» в сообщениях на Ватсапе. Вы вообще знали, что такая функция существует не только в Телеграмме, и она никуда не исчезала?

Как вернуть и записывать "кружочки" (видеосообщения) в WhatsApp﻿

Но сначала немного вводной информации. «Кружечками» называют видеосообщения, которые можно записывать в самом мессенджере. Их продолжительность не превышает минуты. Это удобный и быстрый способ, чтобы, например, поделиться интересными новостями с друзьями.

Огромную популярность эта функция приобрела в Телеграмме, но в Ватсапе она также присутствует. Только после последних обновлений приложения пользователи начали жаловаться, что значок для записи видеосообщений куда-то исчез. В настройках найти опцию тоже не удавалось. Но не волнуйтесь, она все еще на месте.

Для записи «кружочка» открываем переписку и зажимаем иконку видеокамеры, которая находится в правом нижнем углу. Но не просто нажимаем, а именно зажимаем на несколько секунд.

Появляется "кружочек" и начинается трехсекундный отсчет. Для большего удобства закрепляем видеозапись: делаем свайп вверх к отметке замка. Чтобы переключиться на заднюю камеру, кликаем на изображение стрелочек. Вот и все, нам удалось записать «кружочек» в Whatsapp.

А у вас заработала эта функция?

﻿Видео в TikTok на эту тему смотрите по ссылке



https://andro-news.com/ru/news/how-to-create-two-whatsapp-accounts.html