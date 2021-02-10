Как использовать iMessage на Android?

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полезное приложение

В нашей стране эта проблема не сильно распространена, однако в США это приложение может стать спасением для детей с Androd: неоднократно дети, не имевшие iPhone не могли общаться в общих чатах класса, из-за чего подвергались буллингу в связи с невозможностью «отвечать в нормальном мессенджере », а Apple ничего не хочет делать в этом направлении.

Компания Beeper разработала приложение, позволяющее пользователям Android получать доступ к сообщениям iMessage без использования iPhone. Это приложение по факту является объединителем сообщений, позволяющим управлять 15 мессенджерами из одного интерфейса, включая популярный iMessage от Apple. Приложение работает с помощью подключения аккаунта Apple ID к серверам Beeper, которые перенаправляют сообщения iMessage на устройство Android.

Чтобы начать пользоваться iMessage на Android через Beeper, вам нужен также ПК, поскольку основное взаимодействие идет с компьютера, затем синхронизируется на смартфон, а в приложении на Android выбрать сеть iMessage и войти с помощью Apple ID.

Теперь пользователи Android могут получать и отправлять сообщения через iMessage без iPhone.

Применение все еще находится в бета-версии, поэтому есть определенные ограничения. Однако это один из самых простых способов получить доступ к iMessage на устройствах Android.

Источник: xda