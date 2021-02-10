Какой смартфон Samsung выбрать в 2023 году? ТОП Samsung Galaxy в Украине!

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Смартфоны Samsung продолжают пользоваться большой популярностью в нашей стране. Устройства этого бренда любят из-за высокого качества, надежности, хороших характеристик и длительного времени поддержки от производителя. Но, несмотря на то что выпускается очень много моделей, далеко не все заслуживают вашего внимания. Потому сегодня выясним, какой смартфон Samsung выбрать в 2023 году.

В подборку вошли самые лучшие смартфоны Samsung, поэтому вы сможете с легкостью решить, какой именно телефон купить. В наш рейтинг попали не только топовые флагманы, но и среднеуровневые и бюджетные аппараты. Каждый сможет подобрать телефон, подходящий под его нужды.

ТОП-8 лучших смартфонов Samsung

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M23

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Для начала рассмотрим крутые флагманы и постепенно перейдем к более доступным телефонам. В подборке будут только самые лучшие смартфоны по соотношению цены и качества.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Наш рейтинг открывает Samsung Galaxy S21 FE 5G, оснащенный 6,4-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080 x 2340 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон достаточно компактный и легкий: габариты составляют 155.7 x 74.5 x 7.9 мм при весе 177 граммов. Каркас корпуса выполнен из алюминия, а вот задняя крышка пластиковая . Передняя панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Имеется влагозащита по стандарту IP68.

Процессор, установленный в Samsung Galaxy S21 FE, отличается в зависимости от версии. В одном варианте используется Qualcomm Snapdragon 888 5G, в другом – Exynos 2100. В плане производительности эти чипы практически не отличаются.

Samsung Galaxy S21 FE предлагается в четырех вариантах памяти – 6/128, 8/128, 6/256 и 8/256 ГБ. Из коробки смартфон поставляется с установленной операционной системой Android 12 под оболочкой One UI 5.1, но уже вышло обновление Android 13.

Основная камера имеет три модуля: главный 12-мегапиксельный, 8-мегапиксельный телефото и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный. Записывать видео можно в 4K@/60fps. Фронтальная камера на 32 Мп.

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy S21 FE составляет 4500 мАч с поддержкой 25-ваттной проводной и 15-ваттной беспроводной зарядки. В Украине средняя цена на смартфон - около 20 900 грн.

Плюсы:

компактные габариты;

влагозащита IP68;

качественный экран;

мощное железо;

отличные камеры.

Минусы:

пластиковый корпус;

небольшая мощность проводной и беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S20 FE

На втором месте – Samsung Galaxy S20 FE. Смартфон был выпущен еще в 2020 году, но он до сих пор актуален. Более того, сейчас эту модель можно купить гораздо выгоднее, чем на старте продаж. Габариты мобильного устройства составляют 159,8 x 74,5 x 8,4 мм при весе 190 граммов. Есть влагозащита IP68. Как и в случае с предыдущим телефоном, корпус пластиковый с алюминиевыми гранями.

Диагональ Super AMOLED-экрана – 6.5 дюймов, частота обновления – 120 Гц, разрешение – 1080 x 2400 пикселей. Здесь ничего нового, это уже обычные и стандартные показатели. Дисплей реально яркий и очень качественный. На передней панели наклеено защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Сначала Samsung Galaxy S 20 FE поставляется с Android 10, но есть обновление до Android 13. Версия фирменной прошивки – One UI 5.1.

Опять же, есть две версии с разными процессорами – Exynos 990 и Qualcomm Snapdragon 865 5G. Эти процессоры немного проигрывают Qualcomm Snapdragon 888 5G и Exynos 2100, которые установлены в Samsung Galaxy S21 FE, но в повседневном использовании разницу заметить сложно. Производительность на высоком уровне. Варианты памяти идентичны Galaxy S21 FE – 6/128, 8/128, 6/256 и 8/256 ГБ.

Набор камер также не отличается от предыдущего смартфона: основная на 12 Мп, телевик на 8 Мп, ультраширокоугольная на 12 Мп, фронталка на 32 Мп. И в плане автономной работы тоже без изменений: аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает проводную зарядку 25 Вт, беспроводную 15 Вт и реверсивную 4.5 Вт.

По цене Samsung Galaxy S20 FE дешевле по сравнению со своим преемником. Эту модель можно купить от 15 тысяч грн.

Плюсы:

компактность;

влагозащита IP68;

хороший экран;

отличный набор камер;

приемлемая цена.

Минусы:

пластиковая задняя крышка;

производительности может не хватить для очень требовательных игр;

небольшая мощность зарядки.

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Переходим к модели, занимающей почетное третье место в нашей подборке. Это Samsung Galaxy S22 Ultra 5G – полноценный топовый флагман с множеством дополнительных фишек. Размеры этого смартфона – 163.3 x 77.9 x 8.9 мм, вес – 228 грамм. Телефон довольно тяжелый и совсем не компактный. Поддерживается фирменный стилус.

Корпус выполнен из стекла, рамки алюминиевые . Передняя и задняя панель покрыты закаленным стеклом Gorilla Glass Victus+. Есть защита от воды и пыли IP68. Galaxy S22 Ultra имеет 6.8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1440 x 3088 пикселей и пиковой яркостью 1750 нит.

Железо отличается в зависимости от версии – Exynos 2200 или Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1. Это отличные флагманские процессоры, мощности которых будут достаточны для всех трудных задач. Модификаций памяти очень много – 8/128 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12 ГБ/1 ТБ.

Камеры являются еще одной сильной стороной Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Главный модуль на 108 Мп, что обеспечит невероятно детализированные снимки. Перископное и обычное телефото по 10 Мп + ультраширик на 12 Мп. Запись видео возможна в максимальном качестве 8K@24fps. Фронтальная камера с разрешением 40 Мп, благодаря чему можно получить отличные селфи. Запись на фронталку идет в 4K@/60fps.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 45-ваттную проводную и 15-ваттную беспроводную зарядку. Да и для галочки есть реверсивная зарядка на 4.5 Вт.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G можно приобрести по цене 31 000 грн за версию 12/256 ГБ. Учитывая, что это топовый флагман с отличными характеристиками, такой ценник вполне оправдан.

Плюсы:

влагозащита IP68;

поддержка стилуса;

премиальные материалы корпуса;

отличный экран;

мощное железо;

камеры с высоким разрешением;

хорошая автономность.

Минусы:

громоздкие габариты;

не всем понравятся изогнутые грани экрана;

не очень мощная зарядка.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G

Далее рассмотрим флагманский смартфон, но уже более сбалансированный в плане соотношения цены и качества. Стоит такой аппарат относительно недорого, но может похвастаться отличным железом и дорогими материалами корпуса. Есть ли смысл переплачивать?

Габариты Galaxy S21 Plus составляют 161,5 x 75,6 x 7,8 мм с весом 200 граммов. Корпус стеклянный, а каркас алюминиевый. С обеих сторон смартфон защищен закаленным стеклом Gorilla Glass Victus. Уже по традиции есть влагозащита IP68.

Матрица Dynamic AMOLED 2X, диагональ составляет 6.7 дюймов. Частота обновления экрана – 120 Гц, пиковая яркость – 1300 нит, разрешение – 1080 x 2400 пикселей.

В американской и китайской версии используется процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G, в международной – Exynos 2100. Мощности этих чипов хватит с головой. А вот с вариантами памяти как-то скупо – только 8/128 и 8/256 ГБ. С коробки телефон работает на базе Android 11, но можно обновиться до Android 13. Версия прошивки – One UI 5.1.

По камерам у Samsung Galaxy S21+ 5G все отлично – главный 12-мегапиксельный модуль, 64-мегапиксельное телефото и 12-мегапиксельный ультраширик. Максимальное качество видео – 8K@24fps. Фронтальная камера на 10 Мп – такого разрешения может показаться недостаточно, но на самом деле селфи отличного качества.

Емкость аккумулятора – 4800 мАч. Проводная зарядка имеет мощность 25 Вт, беспроводная – 15 Вт, реверсивная – 4.5 Вт. Цены на Samsung Galaxy S21+ 5G сильно разнятся в зависимости от магазина и версии. Средняя стоимость этой модели – около 20 тысяч гривен.

Плюсы:

премиальные материалы корпуса;

влагозащита;

отличный экран;

мощный процессор;

хорошие камеры;

адекватная цена.

Минусы:

мало вариантов памяти;

небольшое разрешение фронтальной камеры;

низкая мощность зарядки.

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy A52s 5G

С флагманами разобрались. Теперь пора рассмотреть среднеуровневые и бюджетные аппараты. Начнём с Samsung Galaxy A52s 5G, который предлагает 6.5-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Габариты смартфона составляют 159,9 x 75,1 x 8,4 мм с весом 189 граммов. Имеется влагозащита со степенью IP67. Корпус пластиковый, а передняя панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass 5.

"Сердцем" девайса является процессор Qualcomm Snapdragon 778G 5G среднего уровня. Это не топовое железо, но при повседневном использовании не будет никаких проблем с производительностью. Первоначально Galaxy A52s 5G работает на Android 11, но уже есть обновление до Android 13 с прошивкой One UI 5.

На выбор предлагается пять модификаций памяти: 4/128, 6/128, 8/128, 6/256, 8/256 ГБ. Но в нашей стране доступны не все.

Galaxy A52s 5G получил камеру на четыре модуля: главный 64 Мп, сверхширокоугольный 12 Мп, датчик глубины и макро по 5 Мп. Записать видео можно в максимальном качестве 4K@30fps. Фронталка на 32 Мп. Снимки получаются хорошего качества как днем, так и ночью.

Емкость аккумулятора – 4500 мАч. Есть проводная 25-ваттная зарядка. Беспроводная, конечно, отсутствует. Смартфон можно купить по цене от 13 тыс. грн. Такая цена может показаться завышенной, но не забываем, что мы платим еще и за бренд.

Плюсы:

качественный экран;

влагозащита IP67;

поддержка карты памяти;

неплохие камеры;

продолжительное время автономной работы.

Минусы:

пластиковый корпус;

может не хватать производительности в очень требовательных играх;

повышенная стоимость;

небольшая мощность зарядки.

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy A54

Далее следует новинка этого года – Samsung Galaxy A54. Габариты мобильного устройства составляют 158,2 x 76,7 x 8,2 мм по весу 202 грамма. Задняя крышка выполнена из стекла, но грани пластиковые . Есть влагозащита все с тем же стандартом IP67.

Диагональ Super AMOLED-экрана составляет 6.4 дюйма, частота обновления – 120 Гц, разрешение – 1080 x 2340 пикселей, уровень яркости – 1000 нит. Телефон работает под управлением фирменного процессора Exynos 1380. Это примерно один уровень с чипом Snapdragon 778G 5G у Samsung Galaxy A52s 5G. По вариантам памяти есть четыре модификации - 6/128, 8/128, 6/256 и 8/256 ГБ. Samsung Galaxy A54 из коробки работает под управлением Android 13 и One UI 5.1.

Камеры также являются сильной стороной Galaxy A54. В своем ценовом сегменте этот смартфон один из самых лучших в плане фотосъемки. Основная камера с разрешением 50 Мп, ультраширик на 12 Мп и макро на 5 Мп. Фронтальная камера на 32 Мп, что тоже вполне неплохо.

Батарея идет на 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Стоит Samsung Galaxy A54 около 19 700 грн. И опять же такой ценник можно считать завышенным.

Плюсы:

привлекательный дизайн;

отличный экран;

поддержка e-SIM;

влагозащита IP67;

хорошие камеры;

продолжительное время автономной работы.

Минусы:

проблемы с ШИМом;

высокий ценник;

слабая зарядка.

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy M53

Еще одна модель среднего уровня, выпущенная в 2022 году. У этого телефона габариты 164.7 x 77 x 7.4 мм и относительно небольшой вес 176 граммов. Корпус полностью пластиковый. Влагозащита не заявлена. В смартфоне используется 6,7-дюймовый экран Super AMOLED Plus с частотой обновления 120 Гц. Дисплей защищен закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

У Samsung Galaxy M53 установлен процессор Mediatek Dimensity 900. Это неплохой среднеуровневый чип. Из вариантов памяти можно выбрать 6/128, 8/128 или 8/256 ГБ. Уже доступно обновление для Android 13 с One UI 5.1.

Основная камера на четыре модуля – основной 108 Мп, ультраширокий 8 Мп + макро и датчик глубины по 2 Мп. Учитывая, что это бюджетный телефон, фото получаются вполне хорошего качества. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 25-ваттную проводную зарядку. Купить Galaxy M53 можно от 12 499 грн.

Плюсы:

качественный экран;

небольшой вес;

поддерживается карта памяти;

неплохие камеры;

хорошая автономность;

доступная цена.

Минусы:

пластиковый корпус и каркас;

нет даже минимальной влагозащиты;

средняя производительность в играх.

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M23

И закрывает нашу бюджетную подборку Samsung Galaxy M23. Здесь характеристики уже слабее, но и цена, соответственно, ниже. Размеры составляют 165.5х77х8.4 мм при весе 198 граммов. 6.6-дюймовый TFT LCD экран имеет частоту обновления 120 Гц, но сама матрица немного смущает. Многие предпочли бы стандартный IPS или, еще лучше, AMOLED.

Galaxy M23 работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 750G 5G. В повседневном использовании производительности должно хватать, но для сложных задач этот чип не подойдет. Из модификаций памяти можно выбрать 4/64, 4/128 или 6/128 ГБ. С коробки смартфон поставляется на базе Android 12 с One UI 4.1.

Основная камера тройная: 50 Мп (основной сенсор) + 8 Мп (ультраширик) + 2 Мп (макро). Фронталка всего на 8 Мп. При хорошем освещении качество снимков нормальное, а вот в темное время суток результат так себе. С автономностью все хорошо – здесь у нас аккумулятор емкостью 5000 мАч с 25-ваттной зарядкой. Средняя цена Galaxy M23 составляет 8 тысяч грн.

Плюсы:

частота обновления экрана 120 Гц;

низкая цена;

неплохой процессор с учетом стоимости;

отличная автономность.

Минусы:

матрица TFT LCD;

средние камеры;

мало памяти в базовой модификации.

Samsung Galaxy M23

Выводы

С моделями ознакомились, теперь осталось только подвести итоги и определить лучшие смартфоны по определенным критериям:

Лучший смартфон из сегодняшней подборки (ТОП 1) – Samsung Galaxy S21 FE ;

Лучший смартфон (ТОП 2) – Samsung Galaxy S20 FE ;

Лучший оптимальный смартфон по соотношению цены и качества – Samsung Galaxy S21+ 5G ;

Лучший флагман – Samsung Galaxy S22 Ultra 5G ;

Лучший среднеуровневый телефон – Samsung Galaxy A54 ;

Лучший бюджетный смартфон – Samsung Galaxy M53 .

Напишите в комментариях, какой смартфон больше всего заинтересовал вас.