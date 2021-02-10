YouTube убрала одну из популярных опций

319

Пользователи больше не будут видеть количество дизлайков

С сегодняшнего дня на видеохостинге YouTube произошли изменения, которые могут понравиться не всем. Речь идет о том, что компания приняла решение скрывать количество дизлайков под видеороликами. Сам значок с пальцем вниз остался и пользователи могут, как и прежде, кликать по нему, если контент не зайдет. Но количество дизлайков будет известно только автору видео, а для всех остальных оно останется тайной.

Такой шаг предпринят для того, чтобы уберечь авторов роликов от нападок и незаслуженной неприязни. Вот таким образом видеохостинг будет учить аудиторию уважительному отношению друг к другу. Более того, теперь соотношение лайков и дизлайков не будет влиять на мнение пользователей, стоит ли просматривать ролик. Ведь нередко при большом количестве негативных оценок пользователи отказывались от просмотра контента.

Отныне количество дизлайков будет ориентировано лишь на авторов контента, которые смогут отслеживать предпочтение аудитории, будут знать, зашел ролик или нет. А также они будут учитываться самим видеохостингом при составлении рекомендаций для пользователей. Компания понимает, что далеко не всем зайдет нововведение, но она уверена, что это пойдет на благо самой платформе.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: theverge