YouTube заблокировать в России! Десять лет без права вернуться

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Российские политики соревнуются в деле наказания YouTube

В России у чиновников и политиков появился своего рода ритуал — видеть в YouTube злейшего врага. Помимо того, что они клеймят видеохостинг в распространении фейков и дискредитации российской армии, которая бесчинствует и убивает мирное население в Украине, так каждый норовит креативнее высказаться какую обструкцию устроить YouTube в России.

На этот раз своей идеей с широкой общественностью решил поделиться депутат Государственной думы Алексей Черняк. Он заявил, что намерен выступить с инициативой на законодательном уровне запретить работу YouTube в России сроком на 10 лет. По его мнению, через 2-3 года сервис захочет вернуться на российский рынок, но у него это не получится. Причина — его место быстро займут отечественные аналоги.

Судя по всему, депутат от народа никак не может понять, почему блогеры так стремятся развивать свой канал на YouTube, и пользователи хотят пользоваться этим сервисом. Есть также стойкое ощущение, что Алексей Черняк совсем не знаком с таким явлением как сеть VPN, которая расцвела буйным цветом в РФ, установка VPN российскими пользователями выросла в разы. И эта тенденция только будет расти с блокировкой YouTube. Или он думает, что им удастся заблокировать все существующие VPN?

Российские чиновники и политики ведут «охоту на ведьм», они зациклены на политике, и устроили соревнование «кто громче заявит о защите национальной безопасности и импортозамещение наше все». И им бесполезно объяснять, что YouTube — это разный контент.

Или на YouTube смотрят только политические и новостные ролики? Эта площадка про свободу слова и мнений, здесь много годного зарубежного музыкального, спортивного, развлекательного и познавательного контента, аналога которому нет и вряд ли появится на российской площадке. «RuTube» может зайти тогда, когда туда придут зарубежные каналы и блогеры с уникальным контентом. Рассчитывать на массовый приход их на площадку с бездумной цензурой и высоким риском оказаться неугодным за любое инакомыслие, не приходится.

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Источник: риа новости