Южная Корея это сделала: Apple и Google должны будут разрешить альтернативные платежные системы в магазинах приложений

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Парламентарии Южной Кореи заступились за разработчиков софта

На этой неделе парламент Южной Кореи сделал то, чего добиваются от Apple и Google разработчики по всему миру вот уже долгое время. Законодательный орган обязал компании разрешить альтернативные способы оплаты в своих магазинах приложений. И это правило закреплено на законодательном уровне, парламентарии внесли соответствующие правки в закон о телекоммуникационном бизнесе.

Принятые нормы запрещают технологическим гигантам, которые занимают доминирующее положение на рынке, ограничивать способы оплаты, как для оплаты приложений, так и внутри них. При этом правительство Южной Кореи станет той инстанцией, которая возьмет на себя функции органа, рассматривающего споры в части оплаты, отмены и возврата средств на рынке программного обеспечения. Виновные в нарушении законодательных норм обязаны будут уплатить штраф в размере до 3% доходов, полученных от своей деятельности в Корее.

Естественно, что Apple видит угрозу в отказе от использования только встроенных в платформу финансовых механизмов. Она считает, что альтернативные платежные системы не смогут предложить такой же высокий уровень защиты конфиденциальной информации и это спровоцирует рост мошенничества с платежными операциями. Концерн из Купертино убежден, что принятый закон «подорвет доверие потребителей к покупкам внутри App Store».

Google же уверяет, что получаемый средства в Google Play, идут на развитие и совершенствование Android, и это позволяет зеленому роботу оставаться бесплатной системой. Кроме того, комиссия позволяет им предоставлять разработчикам необходимые инструменты, и они получают глобальную платформу с огромной аудиторией по всему миру.

Эксперты считают, что Apple попросту занимается политикой запугивания и сторонние разработчики смогут обеспечить необходимый уровень безопасности для встроенных покупок. Парламентарии Южной Кореи создали прецедент и почти наверняка найдутся страны, которые последуют ее примеру. Давление на Apple и Google усилится повсеместно и заставит их изменить политику встроенных покупок. Кроме того, есть шанс, что разработчики приложений, с которых снимут бремя 30% комиссии, снизят стоимость своего софта, и пользователи только выиграют от этого.

С другой стороны, Apple и Google уже привыкли получать приличные барыши, поэтому попытаются компенсировать потери. Сделают они это, прежде всего, за счет повышения стоимости сервисов и служб, что больно ударит по карману тех, кто уже жизни не представляет без этих сервисов.

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Источник: cnbc