За квартал спрос на Apple Watch упал

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Apple по-прежнему лидер сегмента, но и Samsung не в накладе

Apple Watch завоевали звание самых популярных смарт-часов и это подтверждает анализ рынка носимой электроники. По итогам третьего квартала Apple лидирует в нише умных часов. Правда, аналитики компании Counterpoint Research отметили одну важную деталь — спрос на Apple Watch снизился.

Так, по их данным поставки «яблочных» смарт-часов снизились на 10% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Тогда как главный конкурент Samsung сумел изрядно нарастить отгрузку умных часов — она выросла на 16%. Есть вероятность, что спад спроса на Apple Watch объясняется тем, что компания задержала старт продаж Watch Series 7 и потребители не особо охотно покупали прошлогодние модели, откладывая покупку до выхода новинок.

Такой ситуацией воспользовалась Samsung, которая успела выпустить Galaxy Watch четвертого поколения. Компания нарастила продажи носимых гаджетов еще и за счет доли Huawei, которая стремительно схлопывается.

Отмечают аналитики и то, что WearOS сумела усилить свои позиции на рынке. Если кварталом ранее она была установлена на 4% носимых гаджетов, то по итогам третьего квартала их доля выросла до 17%. Тогда как доля Apple WatchOS снизилась до 22% против 28% кварталом ранее.

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Источник: phonearena