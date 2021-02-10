За новый iPhone 15 Pro Max будут драться - желающих приобрести очень много

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кто успеет приобрести?

По данным аналитика Мин-Чи Куо и его собственных источников по снабженческой цепи, спрос на iPhone 15 Pro Max с момента начала продаж в пятницу будет чрезвычайно высоким - желающих приобрести iPhone 15 Pro Max оказалось очень много.





Он отмечает, что спрос на модель iPhone 15 Pro Max превышает аналогичный показатель для iPhone 14 Pro Max за тот же период в прошлом году. В то же время спрос на iPhone 15 Pro слабее, чем на iPhone 14 Pro, что может быть связано с тем, что в этом году у iPhone 15 Pro есть существенные недостатки над iPhone 15 Pro Max, к тому же прошлогодний iPhone 14 Pro очень быстро терял свою емкость аккумулятора.









Например, iPhone 15 Pro Max имеет усовершенствованный телеобъектив с оптическим увеличением до 5x, в отличие от 3x у обычной модели Pro, так что повторяется история с iPhone 12 Pro, когда младшая прошка имела худшую камеру, из-за чего спрос на нее был не столь существенным. , как на. iPhone 12 Pro Max.





Куо также отметил, что производство модели Pro Max началось позже других iPhone 15, из-за чего и возникли длительные сроки доставки до ноября для некоторых конфигураций. Производственные проблемы с Pro Max остаются более серьезными, чем с другими моделями.







