Заграничный шопинг станет дешевле: в Украине увеличили беспошлинный порог для международных посылок

315

Вместе с открытием границ, всеобщей глобализацией и развитием Интернета мы с вами получили возможность покупать товары за границей. Но перспектива выгодного шопинга омрачалась тем, что посылки украинцев из-за рубежа облагались налогом.

Так, с 2019 году действует порог беспошлинного ввоза. Он закреплен на уровне 100 евро для физических лиц. Т.е., при покупке товара за рубежом до этой суммы у украинского потребителя не возникает обязанность уплатить налог. Но как только он превышает порог в 100 евро, полагается заплатить налог на добавленную стоимость и пошлину в размере 10% от разницы между стоимостью товара и порогом беспошлинного ввоза.

Больше двух лет вокруг темы с уровнем беспошлинного порога на посылки из заграницы в Украину точились споры. И вот сегодня для всех поклонников шопинга за рубежом есть хорошая новость. Верховная Рада сегодня поддержала законы, которыми увеличила беспошлинный порог с 100 евро до 150 евро. А налогом на добавленную стоимость будет облагаться только разница между стоимостью товара и беспошлинным порогом, а не полная стоимость товара.

В пояснительной записке к законопроекту было отмечено, что в свое время уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро стало причиной уменьшения количества международных посылок в Украину, а также существенно снизились доходы почтовых и экспресс-перевозчиков. Более того, такая мера имела обратный эффект и привела к росту «серых» схем ввоза товаров через границу, что привело к тому, что бюджет недосчитался значительных сумм таможенных пошлин.