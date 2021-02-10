Заменить дисплей на Pixel Watch невозможно – Google, а где сервисное обслуживание?

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Компания Google официально подтвердила, что на данный момент нет возможности отремонтировать поврежденный экран смарт-часов Pixel Watch.

Несколько владельцев Pixel Watch жаловались в сети, что не могут официально заменить разбитый часовой экран. Представитель Google изданию The Verge подтвердил, что компания пока "не имеет никакого варианта ремонта для Pixel Watch".

А представляете «счастливых обладателей» Pixel Watch, разбивших свой дисплей? А все шанса на ремонт больше нет. Google официально не заменяет на него дисплеи, так что единственным вариантом остается приобрести новую модель Pixel Watch сдав старую по платной замене, именно так посоветовали покупателям представители Google.

Хотя технически замена экрана Pixel Watch возможна, это сложная процедура, для которой нужны специальные навыки и инструменты, поэтому простой простой не сможет это сделать самостоятельно. А вот почему это не может сделать крупная компания – неизвестно.

Ожидается, что в будущем ситуация изменится благодаря закону о праве на ремонт в Калифорнии. Он обязывает производителей предоставлять запчасти для ремонта электроники, но пока владельцы Pixel Watch с поврежденными экранами остаются наедине с проблемой.

Источник: theverge