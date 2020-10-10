Запасы Google Pixel 5 уже закончились в некоторых странах

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Новый Google Pixel 5 оказался очень популярен – неужели ставка на сниженный ценник сработала?

Google Pixel 5 был представлен еще 30 сентября, но продажи пока не начались. Старт продаж намечен на 15 октября. Несмотря на то, что получить на руки устройство пока невозможно, Pixel 5 уже пользуется большим спросом.

Если точнее, предзаказы на свежий «флагман» от Google перевалили имеющееся количество устройств на складах Великобритании, Ирландии и Германии. На данный момент, никто не может сказать, когда производитель сможет восполнить недостающее количество.

Жители этих стран имеют дополнительную возможность приобрести желаемый смартфон через магазины розничных партнеров. Но прямо через официальный сайт Google это сделать не получится. Также продажи Pixel 5 стартуют 15 октября в Австралии, Франции, Германии, Ирландии, Японии и Тайване, а 29 октября - в США и Канаде.

По данным издания Nikkei Asian Review, Google изначально не верил в огромный успех Pixel 5, поэтому было произведено ограниченное количество смартфонов. К сожалению, никто, кроме Корпорации добра не знает, сколько именно было произведено единиц устройств – интересно посмотреть, насколько не уверены в себе Google.

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Напомним, что в Pixel 5 установлен 6-дюймовый FullHD+ OLED-дисплей. Устройство работает на базе Snapdragon 765G, а питает его батарея на 4000 мАч. Устройство работает на 11 версии Android из коробки, а производитель обещает минимум три года обновления операционной системы.

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Источник: 9to5Google



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