Защищенный и доступный Blackview BV6300 уже в продаже. Розыгрыш от производителя

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Blackview BV6300: максимальная защита и акцент на камеру

Blackview продолжает созидать на ниве защищенных смартфонов и одна из последних ее новинок — Blackview BV6300. Она позиционируется как упрощенная и удешевленная версия Blackview BV6300 Pro, а ее продажи уже стартовали с 12 октября.

В рамках продвижения Blackview BV6300 на рынке, компания выпустила небольшой ролик, который призван показать в выгодном свете фотовозможности защищенного смартфона. Особый акцент производитель делает на портретной съемке и заявлен новый режим Color Portrait Mode, который позволяет делать фон черно-белым, тогда как центральный объект остается цветным. Компания уверяет, что фото, созданные на камеру Blackview BV6300, отлично подойдут для того, чтобы делиться ими в социальных сетях и мобильная камера пригодиться для создания роликов для TikTok.

Смартфон сертифицирован по классу защиты IP68/IP69K и военному стандарту MIL-STD-810G. Поставляется он с предустановленной операционной системой Android 10, обладает чипом MediaTek A25, 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной.

В активе Blackview BV6300 дисплей диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440х720 пикселей и соотношением сторон 18:9, модуль NFC, аккумуляторная батарея емкостью 4380 мАч, сканер отпечатков пальцев и основная квадрокамера с ключевым сенсором на 13 Мп IMX258. Есть поддержка Wi-Fi, GPS и обратной зарядки.

В рамках старта продаж Blackview BV6300 компания организовала розыгрыш и 15 пользователей могут получить новинку абсолютно бесплатно. А до 27 октября смартфон можно купить за $129,59.

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Розыгрыш Blackview BV6300



