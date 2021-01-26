Здесь изображения и характеристики iPhone SE Plus

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Таким может быть iPhone SE Plus

В 2016 году Apple провернула трюк с выпуском компактного и «бюджетного» iPhone, который хорошо приняли адепты компании. В прошлом году iPhone SE получил продолжение, которое по своей сути является iPhone 8, построенном из комплектующих 2020 года. Теперь компания готовит уже третий доступный смартфон, который должны именовать iPhone SE Plus.

Сегодня словацкий ресурс SvetApple поделился изображениями будущего смартфона и рассказал о его характеристиках. При этом источник не дает гарантию, что iPhone SE Plus будет выглядеть именно так, но указывает на то, что концепт достаточно точно отображает то, каким может быть аппарат.

Можно было бы с легкостью принять на веру изображение iPhone SE Plus, но есть большие сомнения, что компания откажется от главной визитной карточки своих устройств — «моноброви». В конце концов Apple, скорее всего, в будущем откажется от массивной челки, но начинать преображение начнут со старших моделей.

Среди характеристик будущего iPhone SE Plus упоминается OLED‑дисплей диагональю 5,4 дюйма разрешением 2340х1080 точек, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128/256 Гб. Смартфон получит дактилоскопический датчик Touch ID в кнопке питания, фронтальную камеру на 12-мегапикселей и основную аналогичным разрешением. В качестве аппаратной платформы будет выступать Apple A14 Bionic.

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Источники: gizchina, mydrivers