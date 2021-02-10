113

Новый сенсор камеры снова вернет Pixel в лидеры мобильной съемки

Флагманская серия смартфонов Google Pixel, включающая Pixel 8 и Pixel 8 Pro, будет представлена ​​позже в этом году. Советник Куба Войцеховский эксклюзивно поделился с 91mobiles видео о Pixel 8 Pro, которое раскрывает полный дизайн телефона, а также демонстрирует, как телефон выполняет функцию термометра.

Дизайн Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro по дизайну не очень отличается от Pixel 7 Pro. На задней панели есть три камеры, но на этот раз Google разместила все три датчика внутри модуля в форме таблетки. Pixel 7 Pro имеет две камеры вместе и одну по отдельности. Металлический каркас, на котором размещен модуль камеры, также смотрится так же, как у Pixel 7 Pro.

Датчик термометра Google Pixel 8 Pro

Есть и нетипичная инновация, это новый датчик прямо под светодиодной вспышкой. Отдельный датчик инфракрасного термометра, который будет использоваться для измерения температуры тела. Этот датчик похож на тот, который используют большинство бесконтактных термометров. На видео мы видим наглядную демонстрацию того, как он работает.

Встроенный термометр будет доступен только на Pixel 8 Pro. Помимо измерения температуры тела Pixel 8 Pro также сможет измерять температуру объектов. Собранные данные будут храниться локально и обрабатываться через Android Private Compute Core. Кроме того, эту функцию уже проверяют сотрудники Google.

Выпуск и характеристики Google Pixel 8 Pro

По традиции запуск серии Google Pixel 8 состоится в октябре. Исходя из просочившегося на сегодняшний день, ожидается, что Pixel 8 Pro будет использовать 50-мегапиксельный датчик камеры ISOCELL GN2 от Samsung. Он имеет размер 1/1,12 дюйма и сейчас это самый большой сенсор от корейцев.

В сочетании с фирменными алгоритмами компании, мы получим просто невероятное качество фото и видео. Ожидается, что Google Pixel 8 Pro будет иметь 6,52-дюймовый дисплей и новый процессор под кодовым названием Zuma, и это, скорее всего, Tensor G3.

Читайте также: Apple представила новые наушники с прозрачным дизайном за $169

Источник: 91mobiles