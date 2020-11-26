Живые обои OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition доступны всем желающим. Где скачать

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Привнеси в интерфейс эстетику и футуристичность OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

Cyberpunk 2077 — одна из самых ожидаемых, амбициозных и дорогих игр 2020 года. Еще не увидев свет, ей удалось создать приличный информационный шум и ажиотаж. Получить дивиденды на волне хайпа решила и компания OnePlus, которая в начале текущего месяца вывела на рынок лимитированную версию OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition.

При этом компания попыталась передать футуристичность и атмосферность игры не только внешними дизайнерскими преображениями корпуса в стиле Cyberpunk 2077, но и на системном уровне. Если вы хотите, чтобы и ваш смартфон отражал дух и эстетику игры, сделать это можно, установив на аппарат стильные живые обои. Такой возможностью мы обязаны энтузиасту @linuxct портировавшему обои на прочие устройства.

Все что необходимо сделать — скачать два APK-файла. Первый — это порт обоев и необходим для их корректной работы. А второй — непосредственно сами обои Cyberpunk 2077. Установив на свой смартфон парочку APK-файлов, на рабочем столе вы увидите ярлык «OnePlus Wallpaper Config», где вы и найдете ряд живых обоев, включая и Cyberpunk 2077.

Напомним, что по начинке Cyberpunk 2077 Edition является копией OnePlus 8T, а вот внешность ощутимо преобразилась. В первую очередь смартфон привлекает внимание необычным модулем основной камеры, который занимает всю ширину тыльной панели и помимо основной камеры включает логотип игры. Эффектности смартфону добавляют желтые акценты по корпусу и специальная оболочка OxygenOS, стилизированная под футуристичный дизайн вселенной.

APK-файл для работы живых обоев

Скачать живые обои OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition

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Источник: twitter