ZTE Axon 30 получил дату анонса и вот как он выглядит

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ZTE Axon 30 обещает стать вторым смартфоном в истории с подэкранной камерой

Производство смартфонов с подэкранной фронталкой должно расцвести пышным цветом. Но навсегда в историю войдет тот, кто первым предложил такое решение — ZTE Axon 20 5G, пусть оно и не было совершенным. Теперь компания готовится представить его преемника как работу над ошибками. Стало известно, когда представят ZTE Axon 30 и как он будет выглядеть.

Премьера ZTE Axon 30 назначена на 27 июля и изображения на промо-плакате подтверждают, что смартфон предложит камеру под дисплеем. На тыльной стороне установят прямоугольную площадку основной камеры, где датчики изображения заключены в две окружности. Вверху расположился одиночный, главный и самый крупный сенсор на 64 Мп, а ниже — еще троица датчиков.

В области, где находится селфи-камера плотность пикселей составит 400ppi и для лучшей прозрачности применят специальный прозрачный материал из семи слоев.

По предварительной информации ZTE Axon 30 предложит огромный 6,92-дюймовый экран разрешением 2460х1080 точек с частотой обновления 120 Гц. Разрешение селфи-камеры составит 16-мегапикселей и для основной камеры приготовили набор датчиков 64 Мп Sony IMX682) + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Емкость аккумулятора ZTE Axon 30 будет 4200 мАч и предложат быструю зарядку на 55 Вт. Внутри должен скрываться чипсет Snapdragon 870, до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной.

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Источник: sparronews