ZTE Nubia представила Red Magic 9 Pro и Pro+ – киберпанковый дизайн и отличные характеристики доступны всего от $620

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Великолепные смартфоны и цена не заоблачная

Red Magic 9 Pro и Pro+ от бренда ZTE Nubia выпущены официально. Модели предлагают одни из самых лучших характеристик среди игровых смартфонов. Оба аппарата оснащены новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 3, имеют изысканный дизайн, дополнительные клавиши, охлаждающие вентиляторы и RGB-подсветку. Red Magic 9 Pro и Pro+ имеют одинаковое базовое аппаратное обеспечение с отличиями в емкости аккумулятора, подзарядке и объеме оперативной памяти.



Red Magic 9 Pro оснащен 6,8-дюймовым плоским экраном AMOLED производства BOE с разрешением 1116 x 2480 пикселей, частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками без выреза для 16 МП фронтальной камеры, встроенной под дисплей. Дисплей имеет максимальную яркость до 1600 нит и частоту ШИМ 2160 Гц. Сенсор отпечатков пальцев выполняет и функции пульсометра.



Red Magic 9 Pro поставляется с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512 ГБ накопителем UFS 4.0. Вариант 9 Pro+ может получить 24 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ хранилища файлов. Телефоны оснащены обновленной охлаждающей системой ICE 13, которая теперь занимает общую площадь 10 182 мм2.



Усовершенствованная система охлаждения снижает рабочую температуру до 18° и включает графеновый слой под экраном, а также большой воздуховод. Вентилятор теперь вращается со скоростью 22000 об/мин и на 30% лучше отводит теплый воздух.



Все модели Red Magic 9 Pro оснащены рамами из авиационного алюминия и плоской стеклянной задней панелью без выпятых датчиков камеры. Блок камер включает в себя 50 МП основной модуль на основе датчика Samsung GN5, с оптической стабилизацией изображения. Также имеется 50 МП сверхширокоугольный объектив. На борту установлено ПО Red Magic OS 9.0 на базе Android 14.



Основные отличия между двумя телефонами состоят в емкости аккумулятора и скорости зарядки. Red Magic 9 Pro оснащен аккумулятором на 6500 мАч с проводной зарядкой 80 Вт, а 9 Pro+ имеет меньший аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 165 Вт. Оба телефона имеют подключение Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3, а также разъем для наушников и ИК-излучатель.



Оба телефона поставляются в черном, белом прозрачном и черном цветах. Цена Red Magic 9 Pro начинается с 4399 юаней ($620) за базовую версию 8/256 ГБ и составляет 5399 юаней ($761) за прозрачные смартфоны 12/512 ГБ.



Стоимость Red Magic 9 Pro+ начинается с 5499 юаней ($775) за комплектацию 16/256 ГБ и 6999 юаней ($987) за версию с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ. Открытые продажи в Китае начнутся 28 ноября, международные цены и доступность будут известны позже.﻿

Источник: GSMArena