1 апреля 2021 года: туалетная бумага для изучения языков, Cybermouse, кастомизация гениталий Cyberpunk 2077 и другие шутки

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1 апреля — день, когда можно не ограничивать свою фантазию, шутить и разыгрывать коллег и близких. Поэтому вполне ожидаемо, что целый ряд ресурсов и брендов не упустили возможности подшутить над своими читателями и пользователями в День смеха. Мы не будем соревноваться в умении разыграть и оставить в дураках наших читателей. Но расскажем о том, как шутят сегодня в Интернете.

Если вам пришелся по душе экстерьер электрокара Tesla Cybertruck, то вам должна понравиться и компьютерная мышь Satechi Cybermouse. Производитель заявляет, что аксессуар получил монолитный пуленепробиваемый алюминиевый корпус и аккумулятор от электромобиля. Заряжается мышь от встроенной солнечной батареи и предлагает поддержку беспроводной зарядки. Это шутка, но субъективно мышь выглядит круто и почти наверняка нашлись бы те, кто прикупил бы себе такой аксессуар.

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А биржа фрилансеров TaskRabbit презентовала сервис, через который можно заказать доставку живых кроликов. Правда, у этой инициативы есть и благотворительная составляющая. Обещано, что компания пожертвует $4000 организации, которая занимается охраной и спасением кроликов.

Приложение по изучению иностранных языков Duoling решило предложить своим пользователям фирменный рулон туалетной бумаги, чтобы постоянно учиться и не отрываться от изучения языков даже тогда, когда опорожняетесь.

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Один из ресурсов решил пройтись по разработчикам Cyberpunk 2077. В частности, было сообщено, что студия CD Projekt Red планировала предложить кастомизацию гениталий. А все потому, что мужское достоинство планировали использовать как оружие в бою. Игрокам хотели предложить возможность «прокачать» или трансформировать гениталии.

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Для прекрасной половины человечества, залипающей в играх и использует игровые аксессуары Razer предложили краску Razer Rapunzel Chroma Hair, которая переливается цветами фирменной расцветки компании. Более того, RGB-подсветку можно настроить и на помощь придет приложение Razer Synapse.

А вот разработчикам студии Cool Scooter Software пришла в голову идея игры International Space Banana. Суть ее в том, чтобы позволить игрокам стать «умным» бананом в космосе.

А вот еще одна забавная идея — предложить гарнитуру Godzilla, которой нет равных по части воспроизведения низких частот. Ключевая особенность наушников — 4,5 метровые излучатели.

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Если мы найдем еще что интересно, мы дополним этот материал. А вам желаем быть на чеку и не принимать все на веру.

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