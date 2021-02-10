11.11 на AliExpress: два смартфона Xiaomi с главной распродажи года

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Распродажа 11.11 — отличный повод приобрести себе новый смартфон дешевле. Приготовьтесь во всеоружии: здесь мы делимся советами, как найти скидки и получить дополнительную выгоду от распродажи. В этот день интернет-магазины будут завалены выгодными приложениями, поэтому не пропустите их. Добавляйте наиболее интересные для вас товары в корзину и оплачивайте уже в день распродажи.

Естественно, что многие бренды примкнут к распродаже 11.11 и предложат целый ряд товаров по сниженным ценам. Не останется в стороне и Xiaomi. В числе смартфонов, которые станут участниками распродажи, оказались Redmi 9A и Redmi Note 10S.

Redmi 9A

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Характеристики: Helio G25, Android 10.0, дисплей 6.53" HD, 5000 мАч, 2/32 Гб

Цена: RU $78,90/UA $79,99 - https://ali.ski/3jyX7m

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Redmi Note 10S

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Характеристики: Helio G95, 6.43" AMOLED, 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт, камера 48 Мп, NFC, IP53, 6/128 Гб

Цена: $169.00 - https://ali.ski/rD9KK

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