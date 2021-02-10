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Ну что, друзья, приближается дата, которую с нетерпением ждут все любители онлайн-шоппинга – 11.11. В День холостяков каждый год китайская площадка Алиэкспресс устраивает грандиозную распродажу. Покупателям обещают скидки до 70-80%. Максимальная экономия возможна благодаря купонам, промокодам и монетам. Если вы не знаете, что это такое и как пользоваться всеми этими дополнительными плюшками – данная статья как раз для вас. Мы подготовили подробный гайд для пользователей, которые хотят выгодно приобрести товары 11 ноября.

Когда начнется распродажа и сколько продлится

Распродажа на AliExpress стартует 11.11, но подготовительный этап начался уже 28.10, то есть сегодня. В это время важно не зевать и стараться урвать всевозможные плюшки. Начинать поиск интересных товаров прямо в разгар распродажи не стоит: высокий риск не успеть и пропустить эксклюзивные предложения. Рекомендуется заранее добавлять желаемые товары в корзину, а в старт распродажи быстро оформить заказ.

Дни скидок продлятся с 11 до 13 ноября. Потом до 17 числа еще возможны небольшие акции, но там большая экономия вряд ли возможна. Так что весь упор делаем на эти даты:

Подготовительный этап (разогрев): с 28 октября 11:00 до 11 ноября 10:59 (МСК).

Распродажа: с 11 ноября 11:00 до 13 ноября 10:59 (МСК).

Во время разогрева нужно добавлять товары в корзину, играть в игры ради получения монет, собирать различные промокоды и купоны. А после старта самой распродажи применяем все плюшки, которые успели накопить, и оформляем заказ.

Какие бывают купоны и как ими пользоваться

Внушительная часть скидок возможна именно благодаря купонам. Они не добавляются автоматически: их нужно самостоятельно искать и применять. Поиск купонов можно осуществлять:

в мобильном приложении;

на веб-сайте AliExpress, зайдя в Центр купонов

Есть три вида купонов:

1. Красные – применяются ко всем магазинам и товарам. Выдает их сама площадка Алиэкспресс, без привязки к конкретному продавцу.

2. Желтые – действуют только в конкретных магазинах. Их выдает сам продавец.

3. Красно-белые – это спецкупоны, которые применяется только к определенным товарам. Спецкупоны можно суммировать, благодаря чему скидка получится довольно внушительной. Один спецкупон всегда идет на $2. На странице товара будет указываться, если к нему возможно применить спецкупон.

Чтобы получить купоны, нужно зайти в Центр купонов:

Лимитированные купоны AliExpress можно будет получать уже с сегодняшнего дня. Купон идет на $5 при заказе до $10. Количество ограничено, поэтому следите за таймеров и успейте нажать на кнопку «Получить». Некоторые купоны будут с ограничениями: например, только для новых пользователей или только для определенных стран. Вся эта информация указывается на конкретном купоне.









Купоны от продавца ищите также в Центре купонов. Там расположен список магазинов, которые предоставляют купоны. Сумма купона от одного продавца обычно не превышает $1-$3. Советуем заранее накопить как можно больше таких купонов. Обратите внимание, что суммировать купоны в одном магазине нельзя.





Для просмотра своих купонов открываем мобильное приложение и заходим в пункт «Мой профиль». Кликаем по вкладке «Купоны». Здесь будут отображаться все доступные вам купоны.

Применять купоны можно будет только 11.11. При оформлении заказа вы увидите отдельное окошко, куда нужно будет добавить купон. Обратите внимание, что, если вы уже получили красный купон от AliExpress, дополнительно использовать промокоды нельзя. С промокодами совместимы только желтые купоны, которые выдаются продавцами.

Как играть в игры и получать за это монеты

Следующий пункт звучит до невозможности просто – нужно играть в игры, чтобы получить дополнительную скидку. В этом году можно играть в игру под названием «Шопоголия». В чем заключается смысл игры? Просто перепрыгивайте с одного предмета на другой. За один такой ход можно заработать 1₽, а также собрать подарки и эксклюзивные боксы от разных магазинов.

С 28 октября по 10 ноября будет доступен один ход по 1 рублю.

С 1 ноября по 10 ноября активируется двойной ход, то есть 2 руб.

С 11 ноября по 12 ноября вы сможете обменять ходы на призы.

Заработать попытки, то есть возможность совершать ходы, можно благодаря выполнению простых заданий. Например, нужно посетить 4 рекомендованных магазина или подписаться на каких-то продавцов.

Если заняться усердным прохождением игры, то возможно реально выиграть несколько прикольных призов и накопить немного денег. В самой игре указано, что она позволяет собирать до 750 рублей в день.

Для чего нужны звонкие монеты

И, конечно же, ни одна распродажа не обходится без звонких монет, которые потом обмениваются на купоны. Получить такие монеты опять же можно в игре, которая называется «Волшебный сад». Ухаживайте за садом, поливайте растения, уничтожайте вредителей, и будете получать монетки. Еще монеты насчитываются при ежедневном входе в игру: нужно заходить 7 дней, и тогда получите приз.

Также заработать монеты позволяет игра «Угадай карту». Переверните две любые карты, и, возможны, получите дополнительные монеты или купоны. Один сеанс игры стоит 5 монет. Есть риск проиграть и ничего не получить.

Насколько важную роль монеты будут играть в распродаже в этом году – пока неизвестно. Такая информация появится ближе к 11.11, но насобирать монеты – всегда хорошая идея.

Акция «Покупайте и экономьте»

Крутая акция, сочетающаяся с другими скидками, купонами и промокодами. В чем ее преимущества:

Покупатель может получить $3 при покупке от $30, $6 – от $60, $9 – от $9, или 220 ₽ за каждые 2200 ₽.

Товары, которые участвуют в акции, размещены на отдельной странице, что упрощает поиск выгодных предложений.

Скидка применяется автоматически при оформлении заказа. Если минимальной суммы недостаточно для участия в акции – вы увидите уведомление.

Акция станет активна только 11 ноября с 11 часов утра. На заказы, оформленные ранее, она не будет распространяться. Зайти на страницу с акцией можно по этой ссылке.

Где взять промокоды

Еще одна крутая вещь для экономии – использование промокодов. Все мы знаем, что это такое сочетание цифр и букв, которое вводится в специальное окно при оформлении заказа. Промокод всегда идет на определенную сумму. Например, промокод позволяет сэкономить 500 руб при покупке на 3000 руб. Промокоды сочетаются с желтыми купонами от продавцов. А вот суммировать промокод и красный купон от Алиэкспресс нельзя.

В преддверии распродажи мы обязательно будем публиковать выгодные промокоды. Большинство промокодов подходят для РФ и стран СНГ. Для Украины, к сожалению, выгодных промокодов мало.

Вводить промокоды нужно только перед самим оформлением заказа, а значит – не раньше 11 ноября в 11:00 по Москве. Не забываем, что количество промокодов и купонов ограничено, поэтому не затягивайте с покупкой. Как только стартует распродажа – оформляйте заказы.

Полезные дополнительные ссылки

Еще оставляем дополнительную информацию по страницам на Алиэкспресс. Нижеуказанные ссылки точно пригодятся вам, если ищите выгодные товары.

На этом будем заканчивать. Надеемся, что статья оказалась полезной. Материал может дополняться по мере выхода новой информации о распродаже.