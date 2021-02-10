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Ноутбуки являются неотъемлемыми устройствами для работы, развлечений и игр. Стоит такое устройство обычно дороже смартфона или планшета, поэтому к выбору модели нужно подходить ответственно. Рынок ноутбуков очень большой, из-за чего многие пользователи не знают, какое устройство подобрать.

В 2023 году вышло много отличных моделей, но в нашей подборке мы собрали 5 лучших. Ноутбуки, представленные в этом рейтинге, универсальны. Они подойдут не только для веб-серфинга или общения с друзьями, но и для работы, обучения и мощных игр.

ТОП-5 лучших ноутбуков за 2023 год

Apple MacBook Pro 16 2023 M3

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8

Asus TUF Gaming A15 2023

Asus ROG Strix SCAR 18 2023

Dell XPS 17 9730 ﻿

Выводы

Поскольку мы рассматриваем именно лучшие ноутбуки, вышедшие в течение 2023 года, в основном речь пойдет о премиум-моделях, для которых не страшны какие-либо нагрузки. По всем параметрам это будут самые лучшие варианты.

Обратите внимание! Практически все представленные ноутбуки имеют множество модификаций, в которых неопытному юзеру просто запутаться. Поэтому мы будем рассказывать об одной лучшей модификации в каждом ноутбуке.

Apple MacBook Pro 16 2023 M3 (Z1AF001A1)

Apple MacBook Pro 16 2023 M3

Нашу подборку открывает топовый ноутбук от компании Apple под названием Apple MacBook Pro 16 2023 M3. Если вам нужны самые крутые настройки, рекомендуем обратить внимание на конфигурацию Z1AF001A1. В ней предлагается 16.2-дюймовый дисплей с матрицей miniLED, разрешение которого составляет 3456 x 2234 пикселей, а частота обновления – 120 Гц.

Apple MacBook Pro 16 2023 M3 выглядит очень стильно и дорого благодаря максимально тонким рамкам и корпусу из алюминия. Габариты значительные, как вес – 356 x 248 x 17 мм, масса 2.5 кг. Клавиатура островного типа имеет белую подсветку.

В качестве начинки в Apple MacBook Pro 16 2023 M3 используется самый мощный 14-ядерный процессор Apple M3 Max, количество оперативной памяти составляет 32 ГБ, а SSD-накопитель идет на 8 ТБ. Видеокарта M3 Max 30-Core встроенная.

Шесть динамиков с технологией Dolby Atmos издают потрясающий звук. Емкость батареи Apple MacBook Pro 16 2023 M3 составляет 100 Вт/час. Производитель обещает до 22 часов автономной работы. А оперативно подкормить батарею позволит 140-ваттная зарядка.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ APPLE Apple MacBook Pro 16 2023 M3 Оценки

Дизайн: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 10/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Отличный экран miniLED

+ Процессор Apple M3 Max

+ 8 ТВ накопителя

+ До 22 часов работы



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Минусы

- очень высокая цена - Интегрированная видеокарта 36 ГБ/8 ТБ - від 288 999 грн

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8 (82Y8003KRA)

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8

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Далее поговорим о новом ноутбуке от Lenovo – Yoga Pro 7 14APH8 в конфигурации 82Y8003KRA. Это ультрабук, имеющий достаточно компактные размеры 326 x 227 x 16 мм при весе 1.5 кг. Диагональ IPS экрана – 14.5 дюймов с разрешением 3072×1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Ноутбук полностью изготовлен из алюминия.

Lenovo Yoga Pro 7 позиционируется как универсальная модель, идеально подходящая и для работы, и игр. Необходимую производительность обеспечивает 8-ядерный Ryzen 7 7840HS с 16 потоками и стандартной тактовой частотой 3.8 ГГц. Объем оперативной памяти класса LPDDR5X – 16 ГБ, постоянной SSD M.2 – 1 ТБ. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 дискретная, на 6 ГБ.

Ноутбук получил все нужные разъемы и интерфейсы. Это порт подключения HDMI v 2.1, LAN (RJ-45), два USB 3.2 gen2, один USB C 3.2 gen2 и USB4+Thunderbolt v4. Также поддерживается режим Alternate Mode. На месте все беспроводные технологии – Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Кроме подсветки и 4 динамиков Dolby Atmos, Lenovo Yoga Pro 7 может похвастаться разблокировкой по лицу и предварительно установленной операционной системой Windows 11 Pro. Батарея с емкостью 73 Вт/ч может обеспечить до 12 часов автономной работы. Блок питания мощностью 140 Вт, а это значит, что всего 15 минут подзарядки и устройство проработает еще 3 часа.

МОЩНЫЙ УЛЬТРАБУК Lenovo Yoga Pro 7 14APH8 Оценки

Дизайн: 10/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Компактные габариты и вес

+ Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050

+ ﻿﻿Windows 11 Pro

+ Технология Face ID

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Минусы

- небольшой экран

- Клавиатура без num блока 16 ГБ/1 ТБ - від 65 499 грн

Asus TUF Gaming A15 2023 (FA507NV-LP032)

Asus TUF Gaming A15 2023

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Если вам нужен полноценный геймерский ноутбук с большим экраном и соответствующим дизайном, крутым вариантом является Asus TUF Gaming A15 2023 FA507NV с конфигурацией LP032. Это настоящий монстр производительности, работающий на базе 8-ядерного процессора Ryzen 7 7735HS с 16 потоками.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 на 8 ГБ дискретная, а не встроенная. Это обеспечит отличную графику во всех требовательных игрушках. На память производитель тоже не поскупился: по умолчанию объем ОЗУ составляет 8 ГБ, но его можно расширить до 32 ГБ. Постоянный накопитель SSD M.2 идет на 1 ТВ.

Экран у Asus TUF Gaming A15 2023 тоже великолепный – это IPS-матрица на 15.6 дюймов с разрешением 1920×1080. Частота обновления 144 Гц, что тоже идеально для игр. Корпус ноутбука в основном выполнен из алюминия, но есть несколько пластиковых элементов. На компактность не стоит надеяться – габариты 354×251×25 мм, а вес 2.2 кг.

Клавиатура ноутбука островного типа имеет подсветку RGB и 4 дополнительные клавиши. Конечно, Asus TUF Gaming A15 2023 можно использовать не только для игр, но и для графического дизайна, монтажа игр и других сложных целей. Динамика всего два, но звук отличный. А вот операционную систему придется самостоятельно покупать и устанавливать.

Заявленная емкость батареи Asus TUF Gaming A15 2023 – 90 Вт/час. Но гораздо интереснее поддерживаемая мощность подзарядки 240 Вт. Всего за 30 минут подпитки ноутбук зарядится на 50%.

ДОСТУПНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ Asus TUF Gaming A15 2023 Оценки

Дизайн: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ Частота обновления экрана 144 Гц

+ Дискретная видеокарта с 8 ГБ

+ Подсветка клавиатуры RGB

+ Мощность зарядки 240 Вт

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Минусы

- Нет операционной системы

- не всем понравится игровой дизайн 8 ГБ/1 ТБ - від 48 920 грн

Asus ROG Strix SCAR 18 2023 (G834JY-N6047)

Asus ROG Strix SCAR 18 2023

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Рассказывая о самых крутых ноутбуках, мы не могли обойти стороной Asus ROG Strix SCAR 18 2023 G834JY. Это просто машина, чья производительность поразит даже самого взыскательного геймера. Давайте обсудим конфигурацию N6047, в которой установлен 24-ядерный чип Core i9 13980HX с 32 потоками и максимальной частотой 5.6 ГГц.

Предлагается 24 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, а объем постоянного накопителя SSD M.2 составляет 2 ТБ. IPS-дисплей имеет большую диагональ 18 дюймов с разрешением 2560х1600 пикселей. Частота обновления просто рекордная – 240 Гц. Уже убедились, что это идеальный вариант игры?

Дизайн Asus ROG Strix SCAR 182023 можно назвать классическим, но с небольшими геймерскими элементами. По крайней мере, в глаза сразу не бросается, что это игровое устройство, поэтому ноутбук неплохо впишется в рабочую обстановку. Клавиатура островного типа может похвастаться синхронизацией RGB-подсветки: технология называется Asus Aura Sync. На клавиатуре есть отдельный блок с цифрами и дополнительные 5 клавиш для гейминга.

Asus ROG Strix SCAR 18 2023 оснащен достаточным количеством интерфейсов: HDMI v 2.1, два порта USB 3.2 gen2 и по одному USB C 3.2 gen2, USB4 и Thunderbolt. Одновременно разрешается подключать три монитора. В ноутбуке представлены новые стандарты Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

Однозначно радует, что Asus ROG Strix SCAR 18 2023 года продается с предварительно установленной операционной системой Windows 11 Pro. Вам не нужно будет производить дополнительные действия с программным обеспечением. Ну и наконец автономность: аккумулятор емкостью 90 Вт/ч, а мощность блока питания просто рекордная – 330 Вт.

НАСТОЯЩИЙ ТОП ДЛЯ ИГР Asus ROG Strix SCAR 18 2023 Оценки

Дизайн: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 10/10

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Плюсы

+ 18-дюймовый экран с частотой обновления 240 Гц

+ 24-ядерный процессор Intel Core i9 13980HX

+ 64 ГБ ОЗУ

+ Дискретная видеокарта на 16 ГБ

+ Мощность зарядки 330 Вт

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Минусы

- Дорогой

- большие габариты и вес 64 ГБ/2 ТБ - від 205 999 грн

Dell XPS 17 9730 (XPS0314X)

Dell XPS 17 9730

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Ищете стильный ноутбук для сложных рабочих задач и учебы, но в который можно иногда поиграть? Почему бы не обратить внимание на модель Dell XPS 17 9730 в конфигурации XPS0314X. Выглядит устройство действительно шикарно: рамки вокруг экрана очень узкие, а в материалах корпуса используется алюминий и углеродное волокно, которое очень редко встречается в подобных аппаратах. Никакого дешевого пластика и ненадежной конструкции.

Размеры можно назвать стандартными для такого типа ноутбуков – 375х248х13 мм при массе 2.57 кг. 17-дюймовый VA экран хорош, радует разрешение 3840x2400 пикселей. А вот частоту обновления могли сделать больше, 60 Гц как-то не впечатляет.

В качестве защитных технологий Dell XPS 17 9730 используется сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания, а также разблокировка по лицу. Есть даже кардридер, наличие которого не всегда гарантировано в ноутбуках. Для подключения можно использовать четыре порта USB4 и четыре Thunderbolt v4. Максимальное количество мониторов – тоже четыре штуки.

Теперь о производительности Dell XPS 17 9730. В ноутбуке установлен 14-ядерный Core i7 13700H с 20 потоками и стандартной тактовой частотой 1.8 ГГц. Оперативной памяти 32 ГБ, но при желании это число можно увеличить до 64 ГБ. Видеокарта дискретная – это NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти. Внутренний накопитель SSD M.2 содержит 2 ТБ.

Со временем автономной работы Dell XPS 17 9730 все нормально, но без излишеств. Аккумулятор получил емкость 8508 мАч и зарядку мощностью 130 Вт. На одном заряде ноутбук может проработать 10 часов – вполне хороший показатель. Полное время зарядки составляет 2 часа.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРАСАВЕЦ Dell XPS 17 9730 Оценки

Дизайн: 10/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 8/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 9/10

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Плюсы

+ Изысканный дизайн

+ Хорошая производительность

+ 32 ГБ ОЗУ

+ Сканер отпечатков пальцев

+ Windows 11 Pro

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Минусы

- достаточно высокая цена

- обновление экрана 60 Гц 32 ГБ/1 ТБ - від 166 899 грн

Итоги

Мы рассмотрели 5 лучших ноутбуков в 2023 году, а теперь подведем быстрые итоги по определенным критериям:

Лучший игровой ноутбук в 2023 году – Asus ROG Strix SCAR 18 2023 года ;

Лучший компактный ультрабук в 2023 году – Lenovo Yoga Pro 7 14APH8 ;

Лучший ноутбук для работы в 2023 году – Apple MacBook Pro 16 2023 M3 ;

Лучший недорогой ноутбук для гейминга в 2023 году – Asus TUF Gaming A15 2023 ;

Лучший универсальный ноутбук в 2023 году – Dell XPS 17 9730 .

Напишите в комментариях, какой ноутбук из сегодняшней подборки понравился вам больше всего.