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5 лучших ноутбуков 2023: наши лучшие подборки

29.12.2023 169 0

Ноутбуки являются неотъемлемыми устройствами для работы, развлечений и игр. Стоит такое устройство обычно дороже смартфона или планшета, поэтому к выбору модели нужно подходить ответственно. Рынок ноутбуков очень большой, из-за чего многие пользователи не знают, какое устройство подобрать.

 

В 2023 году вышло много отличных моделей, но в нашей подборке мы собрали 5 лучших. Ноутбуки, представленные в этом рейтинге, универсальны. Они подойдут не только для веб-серфинга или общения с друзьями, но и для работы, обучения и мощных игр.

 

ТОП-5 лучших ноутбуков за 2023 год

Apple MacBook Pro 16 2023 M3

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8

Asus TUF Gaming A15 2023

Asus ROG Strix SCAR 18 2023

Dell XPS 17 9730 ﻿

Выводы

 

Поскольку мы рассматриваем именно лучшие ноутбуки, вышедшие в течение 2023 года, в основном речь пойдет о премиум-моделях, для которых не страшны какие-либо нагрузки. По всем параметрам это будут самые лучшие варианты.

 

Обратите внимание! Практически все представленные ноутбуки имеют множество модификаций, в которых неопытному юзеру просто запутаться. Поэтому мы будем рассказывать об одной лучшей модификации в каждом ноутбуке.

 

Apple MacBook Pro 16 2023 M3 (Z1AF001A1)

Apple MacBook Pro 16 2023 M3﻿

 

Нашу подборку открывает топовый ноутбук от компании Apple под названием Apple MacBook Pro 16 2023 M3. Если вам нужны самые крутые настройки, рекомендуем обратить внимание на конфигурацию Z1AF001A1. В ней предлагается 16.2-дюймовый дисплей с матрицей miniLED, разрешение которого составляет 3456 x 2234 пикселей, а частота обновления – 120 Гц.

 

Apple MacBook Pro 16 2023 M3

 

Apple MacBook Pro 16 2023 M3 выглядит очень стильно и дорого благодаря максимально тонким рамкам и корпусу из алюминия. Габариты значительные, как вес – 356 x 248 x 17 мм, масса 2.5 кг. Клавиатура островного типа имеет белую подсветку.

 

В качестве начинки в Apple MacBook Pro 16 2023 M3 используется самый мощный 14-ядерный процессор Apple M3 Max, количество оперативной памяти составляет 32 ГБ, а SSD-накопитель идет на 8 ТБ. Видеокарта M3 Max 30-Core встроенная. 

 

Apple MacBook Pro 16 2023 M3 характеристики

 

Шесть динамиков с технологией Dolby Atmos издают потрясающий звук. Емкость батареи Apple MacBook Pro 16 2023 M3 составляет 100 Вт/час. Производитель обещает до 22 часов автономной работы. А оперативно подкормить батарею позволит 140-ваттная зарядка.

 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ APPLE
Apple MacBook Pro 16 2023 M3
Apple MacBook Pro 16 2023 M3

 

 

Оценки
Дизайн: 10/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 10/10
Скорость зарядки: 9/10
﻿

Плюсы
+ Отличный экран miniLED
+ Процессор Apple M3 Max
+ 8 ТВ накопителя
+ До 22 часов работы

﻿﻿﻿﻿﻿
Минусы
- очень высокая цена

- Интегрированная видеокарта

36 ГБ/8 ТБ - від 288 999 грн
﻿

 

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8 (82Y8003KRA)

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8﻿﻿

 

Далее поговорим о новом ноутбуке от Lenovo – Yoga Pro 7 14APH8 в конфигурации 82Y8003KRA. Это ультрабук, имеющий достаточно компактные размеры 326 x 227 x 16 мм при весе 1.5 кг. Диагональ IPS экрана – 14.5 дюймов с разрешением 3072×1920 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Ноутбук полностью изготовлен из алюминия.

 

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8

 

Lenovo Yoga Pro 7 позиционируется как универсальная модель, идеально подходящая и для работы, и игр. Необходимую производительность обеспечивает 8-ядерный Ryzen 7 7840HS с 16 потоками и стандартной тактовой частотой 3.8 ГГц. Объем оперативной памяти класса LPDDR5X – 16 ГБ, постоянной SSD M.2 – 1 ТБ. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 дискретная, на 6 ГБ.

 

Ноутбук получил все нужные разъемы и интерфейсы. Это порт подключения HDMI v 2.1, LAN (RJ-45), два USB 3.2 gen2, один USB C 3.2 gen2 и USB4+Thunderbolt v4. Также поддерживается режим Alternate Mode. На месте все беспроводные технологии – Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

 

Lenovo Yoga Pro 7 14APH8 характеристики

 

Кроме подсветки и 4 динамиков Dolby Atmos, Lenovo Yoga Pro 7 может похвастаться разблокировкой по лицу и предварительно установленной операционной системой Windows 11 Pro. Батарея с емкостью 73 Вт/ч может обеспечить до 12 часов автономной работы. Блок питания мощностью 140 Вт, а это значит, что всего 15 минут подзарядки и устройство проработает еще 3 часа.

 

МОЩНЫЙ УЛЬТРАБУК
Lenovo Yoga Pro 7 14APH8
Lenovo Yoga Pro 7 14APH8

 

 

Оценки
Дизайн: 10/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 9/10
﻿

Плюсы
+ Компактные габариты и вес
+ Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050
﻿﻿Windows 11 Pro
+ Технология Face ID
﻿﻿﻿﻿﻿
Минусы
- небольшой экран
- Клавиатура без num блока

16 ГБ/1 ТБ - від 65 499 грн
﻿

 

Asus TUF Gaming A15 2023 (FA507NV-LP032)

Asus TUF Gaming A15 2023﻿﻿

 

Если вам нужен полноценный геймерский ноутбук с большим экраном и соответствующим дизайном, крутым вариантом является Asus TUF Gaming A15 2023 FA507NV с конфигурацией LP032. Это настоящий монстр производительности, работающий на базе 8-ядерного процессора Ryzen 7 7735HS с 16 потоками.

 

Asus TUF Gaming A15 2023

 

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 на 8 ГБ дискретная, а не встроенная. Это обеспечит отличную графику во всех требовательных игрушках. На память производитель тоже не поскупился: по умолчанию объем ОЗУ составляет 8 ГБ, но его можно расширить до 32 ГБ. Постоянный накопитель SSD M.2 идет на 1 ТВ.

 

Экран у Asus TUF Gaming A15 2023 тоже великолепный – это IPS-матрица на 15.6 дюймов с разрешением 1920×1080. Частота обновления 144 Гц, что тоже идеально для игр. Корпус ноутбука в основном выполнен из алюминия, но есть несколько пластиковых элементов. На компактность не стоит надеяться – габариты 354×251×25 мм, а вес 2.2 кг.

 

Клавиатура ноутбука островного типа имеет подсветку RGB и 4 дополнительные клавиши. Конечно, Asus TUF Gaming A15 2023 можно использовать не только для игр, но и для графического дизайна, монтажа игр и других сложных целей. Динамика всего два, но звук отличный. А вот операционную систему придется самостоятельно покупать и устанавливать.

 

Asus TUF Gaming A15 2023 года

 

Заявленная емкость батареи Asus TUF Gaming A15 2023 – 90 Вт/час. Но гораздо интереснее поддерживаемая мощность подзарядки 240 Вт. Всего за 30 минут подпитки ноутбук зарядится на 50%.

 

ДОСТУПНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ
Asus TUF Gaming A15 2023
Asus TUF Gaming A15 2023

 

 

Оценки
Дизайн: 9/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 10/10
﻿

Плюсы
+ Частота обновления экрана 144 Гц
+ Дискретная видеокарта с 8 ГБ
+ Подсветка клавиатуры RGB
+ Мощность зарядки 240 Вт
﻿﻿﻿﻿﻿
Минусы
- Нет операционной системы
- не всем понравится игровой дизайн

8 ГБ/1 ТБ - від 48 920 грн
﻿

 

Asus ROG Strix SCAR 18 2023 (G834JY-N6047)

Asus ROG Strix SCAR 18 2023﻿﻿

 

Рассказывая о самых крутых ноутбуках, мы не могли обойти стороной Asus ROG Strix SCAR 18 2023 G834JY. Это просто машина, чья производительность поразит даже самого взыскательного геймера. Давайте обсудим конфигурацию N6047, в которой установлен 24-ядерный чип Core i9 13980HX с 32 потоками и максимальной частотой 5.6 ГГц.

 

Asus ROG Strix SCAR 18 2023

 

Предлагается 24 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5, а объем постоянного накопителя SSD M.2 составляет 2 ТБ. IPS-дисплей имеет большую диагональ 18 дюймов с разрешением 2560х1600 пикселей. Частота обновления просто рекордная – 240 Гц. Уже убедились, что это идеальный вариант игры?

 

Дизайн Asus ROG Strix SCAR 182023 можно назвать классическим, но с небольшими геймерскими элементами. По крайней мере, в глаза сразу не бросается, что это игровое устройство, поэтому ноутбук неплохо впишется в рабочую обстановку. Клавиатура островного типа может похвастаться синхронизацией RGB-подсветки: технология называется Asus Aura Sync. На клавиатуре есть отдельный блок с цифрами и дополнительные 5 клавиш для гейминга.

 

Asus ROG Strix SCAR 18 2023 оснащен достаточным количеством интерфейсов: HDMI v 2.1, два порта USB 3.2 gen2 и по одному USB C 3.2 gen2, USB4 и Thunderbolt. Одновременно разрешается подключать три монитора. В ноутбуке представлены новые стандарты Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E.

 

Asus ROG Strix SCAR 18 2023 года

 

Однозначно радует, что Asus ROG Strix SCAR 18 2023 года продается с предварительно установленной операционной системой Windows 11 Pro. Вам не нужно будет производить дополнительные действия с программным обеспечением. Ну и наконец автономность: аккумулятор емкостью 90 Вт/ч, а мощность блока питания просто рекордная – 330 Вт.

 

НАСТОЯЩИЙ ТОП ДЛЯ ИГР
Asus ROG Strix SCAR 18 2023
Asus ROG Strix SCAR 18 2023

 

 

Оценки
Дизайн: 10/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 10/10
﻿

Плюсы
+ 18-дюймовый экран с частотой обновления 240 Гц
+ 24-ядерный процессор Intel Core i9 13980HX
+ 64 ГБ ОЗУ
+ Дискретная видеокарта на 16 ГБ
+ Мощность зарядки 330 Вт
﻿﻿﻿﻿﻿
Минусы
- Дорогой
- большие габариты и вес

64 ГБ/2 ТБ - від 205 999 грн
﻿

 

Dell XPS 17 9730 (XPS0314X)

Dell XPS 17 9730﻿﻿

 

Ищете стильный ноутбук для сложных рабочих задач и учебы, но в который можно иногда поиграть? Почему бы не обратить внимание на модель Dell XPS 17 9730 в конфигурации XPS0314X. Выглядит устройство действительно шикарно: рамки вокруг экрана очень узкие, а в материалах корпуса используется алюминий и углеродное волокно, которое очень редко встречается в подобных аппаратах. Никакого дешевого пластика и ненадежной конструкции.

 

Dell XPS 17 9730 характеристики

 

Размеры можно назвать стандартными для такого типа ноутбуков – 375х248х13 мм при массе 2.57 кг. 17-дюймовый VA экран хорош, радует разрешение 3840x2400 пикселей. А вот частоту обновления могли сделать больше, 60 Гц как-то не впечатляет.

 

В качестве защитных технологий Dell XPS 17 9730 используется сканер отпечатков пальцев, расположенный в кнопке питания, а также разблокировка по лицу. Есть даже кардридер, наличие которого не всегда гарантировано в ноутбуках. Для подключения можно использовать четыре порта USB4 и четыре Thunderbolt v4. Максимальное количество мониторов – тоже четыре штуки.

 

Теперь о производительности Dell XPS 17 9730. В ноутбуке установлен 14-ядерный Core i7 13700H с 20 потоками и стандартной тактовой частотой 1.8 ГГц. Оперативной памяти 32 ГБ, но при желании это число можно увеличить до 64 ГБ. Видеокарта дискретная – это NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ памяти. Внутренний накопитель SSD M.2 содержит 2 ТБ.

 

Dell XPS 17 9730

 

Со временем автономной работы Dell XPS 17 9730 все нормально, но без излишеств. Аккумулятор получил емкость 8508 мАч и зарядку мощностью 130 Вт. На одном заряде ноутбук может проработать 10 часов – вполне хороший показатель. Полное время зарядки составляет 2 часа.

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРАСАВЕЦ
Dell XPS 17 9730
Dell XPS 17 9730

 

 

Оценки
Дизайн: 10/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 8/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 9/10
﻿

Плюсы
+ Изысканный дизайн
+ Хорошая производительность
+ 32 ГБ ОЗУ
+ Сканер отпечатков пальцев
+ Windows 11 Pro
﻿
Минусы
- достаточно высокая цена
- обновление экрана 60 Гц

32 ГБ/1 ТБ - від 166 899 грн
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Итоги

Мы рассмотрели 5 лучших ноутбуков в 2023 году, а теперь подведем быстрые итоги по определенным критериям:

 

  • Лучший игровой ноутбук в 2023 году – Asus ROG Strix SCAR 18 2023 года ;
  • Лучший компактный ультрабук в 2023 году – Lenovo Yoga Pro 7 14APH8 ;
  • Лучший ноутбук для работы в 2023 году – Apple MacBook Pro 16 2023 M3 ;
  • Лучший недорогой ноутбук для гейминга в 2023 году – Asus TUF Gaming A15 2023 ;
  • Лучший универсальный ноутбук в 2023 году – Dell XPS 17 9730 .

 

Напишите в комментариях, какой ноутбук из сегодняшней подборки понравился вам больше всего.

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 29.12.2023
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