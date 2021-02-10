5 преимуществ смартфонов с e-sim

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Электронная симка — новшество, которое по душе многим пользователям. Это удобное решение, которое упрощает эксплуатацию гаджетов для связи. Используется в умных часах, планшетных компьютерах, смартфонах. Внешне телефоны с esim ничем не отличаются от моделей с физической сим-картой.

Разница заключается в особенностях эксплуатации. Встроенный (виртуальный) идентификационный модуль обеспечивает доступ, как минимум, к нескольким дополнительным полезным функциям:

позволяет подключаться к сетям международных операторов в путешествиях и ощутимо экономить на роуминге,

упрощает использование нескольких номеров на одном устройстве,

обеспечивает надежное хранение цифровой информации.

Ощущение эксклюзивности и растущий ассортимент

Смартфоны с esim появились в продаже не так давно, поэтому все еще воспринимаются как эксклюзив. Многие пользователи мобильной техники до сих пор на практике не сталкивались с цифровыми сим-картами. Обусловлено это тем, что поддерживают технологию далеко не все устройства.

Преимущественно она доступна только для новинок с продвинутым аппаратным обеспечением. С esim работают флагманы Apple, Samsung, Google. Чтобы поближе познакомиться с достоинствами электронной симки, можно купить Айфон СЕ 2022 по ссылке https://www.moyo.ua/telecommunication/smart/apple_iphone_se_2022/. Он отлично подходит для эксплуатации в поездках, так как обладает компактными габаритами и долго держит заряд.

Поскольку интерес аудитории к цифровым сим-картам растет, постепенно расширяется и ассортимент. Появляются модели из разных ценовых сегментов, не только премиум-класса.

Нулевой риск повреждения сим-карты

Физическая карта подвержена механическим повреждениям. Ее можно поцарапать или даже сломать, вынимая из слота или переустанавливая из одного гаджета в другой. Из-за наличия незаметных для человека дефектов связь может ловить хуже, а время от времени — исчезать вообще.

Присутствует риск возникновения проблем с распознаванием симки. Телефон просто не увидит ее в ответственный момент. Специалисты советуют не дожидаться износа и время от времени обновлять саму карточку (без изменения номера). Процедура замены простая, но требует времени. E-sim в этом плане выигрывает.

Она не поддается естественному износу, а для смены номера ее не нужно вынимать при помощи специальной скрепки. Потерять электронную симку тоже невозможно — она надежно «вшита» в материнку телефона.

Простая и быстрая смена оператора

Если для покупки обычной сим-карты нужно идти в магазин, цифровая оформляется в режиме онлайн. Ждать, пока ее доставят, не приходится. Начать эксплуатацию можно сразу после активации. Оператора и тарифный план реально подобрать под любые потребности.

Чтобы не прогадать, стоит учесть при выборе такие нюансы:

каким операторам отдают предпочтение окружающие, чья сеть ловит в регионе лучше всего;

сколько интернета нужно каждый день;

куда и как часто осуществляются звонки;

какие социальные сети используются чаще всего.

Безопасность

Первое, что делают мошенники с украденными телефонами, — выбрасывают сим-карту. Несмотря на то, что современные смартфоны поддерживают различные технологии определения геолокации, эта манипуляция существенно усложняет поиски.

С e-sim провернуть такое действие не получится, она попросту не извлекается, а для отключения нужно, как минимум, разблокировать мобильник и добраться к настройкам.

Неочевидный плюс е-сим — экологичность. Меньше пластика — меньше вреда окружающей среде.