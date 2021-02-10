7 лет — таков срок поддержки должен быть у смартфонов и планшетов по мнению чиновников Евросоюза

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Немецкое правительство лоббирует вопрос об увеличении срока поддержки устройств

Обновление программного обеспечения — важный аспект при выборе смартфона. Чем дольше поддерживается гаджет, тем стабильнее он работает. Не менее важны патчи безопасности, чтобы устройство не взломали, и оно работало без сбоев. Бесспорный фаворит в плане поддержки гаджетов — Apple. «Яблочные» смартфоны получают обновления не менее пяти лет, оставаясь долгое время актуальными.

В стане же Android не все так радужно. Большинство предлагают поддержку устройств в течение 2-х лет. Редко кто решается на более длительный срок и среди тех, кто поддерживает актуальность своих устройств более двух лет Samsung и OnePlus.

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Правительство Германии не готово мириться с таким подходом производителей и хочет на законодательном уровне вменить им поддержу гаджетов в течение 7 лет. Федеральное правительство ведет переговоры с Еврокомиссией на предмет того, чтобы обязать производителей предоставлять обновления безопасности и запасные части для смартфонов и планшетов в течение семи лет. И комплектующие должны быть доступны «по разумной цене».

Своей инициативой правительство Германии преследует две цели: повышение надежности и ремонтопригодности устройств. Чиновники считают, что такая расширенная поддержка увеличит цикл жизнеспособности устройств и тем самым улучшит экологическую ситуацию, ведь производство смартфонов сократится.

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Сами аппараты будут оставаться защищенными и работоспособными более 2,5-3,5 лет. Как показал один из опросов, на данный момент около 40% пользователей все еще используют смартфоны на Android 9.0 Pie и у значительной их части закончился срок поддержки, а значит, патчи безопасности на них не прилетают. Это делает устройства уязвимыми к эксплойтам, взломать их несложно.

Если Еврокомиссия согласиться с доводами Федерального правительства Германии и вменит компаниям 7-летний цикл предоставления обновлений безопасности, то само правило вступит в силу не ранее 2023года. Естественно, что производители не в восторге от инициативы чиновников и будут убеждать их отказаться от этой затеи.

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Источники: engadget, marketresearchtelecas