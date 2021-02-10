Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • AirPods 4 готовится сразу в двух версиях: обновленный дизайн, шумода и USB-C по приемлемой цене

AirPods 4 готовится сразу в двух версиях: обновленный дизайн, шумода и USB-C по приемлемой цене

18.12.2023 89 0

НОВИНКА ОТ APPLE

Apple готовит четвертое поколение популярных беспроводных наушников AirPods. По информации утечки, модель AirPods 4 получит обновленный компактный дизайн, функцию активного шумоподавления и разъем USB-C.

AirPods 4 готовится сразу в двух версиях: обновленный дизайн, шумода и USB-C по приемлемой цене – фото 1

Ожидается, что AirPods 4 выйдут в двух версиях – бюджетной и премиум. Обе модели будут иметь новый корпус, похожий на AirPods Pro. Однако только более дорогая версия будет оснащаться шумодавом, что раньше было эксклюзивом "прошок".

Также обновление коснется футляра – он получит динамики для поиска через Find My и разъем USB-C вместо Lightning. Это позволит подзаряжать наушники так же, как и современные iPhone.

AirPods 4 готовится сразу в двух версиях: обновленный дизайн, шумода и USB-C по приемлемой цене – фото 2

Согласно прогнозам, новые AirPods 4 появятся примерно в сентябре 2024 года вместе со следующим iPhone. Цена пока неизвестна, но ожидается, что она будет на уровне вторых и третьих AirPods, учитывая, что компания уже точно хочет избавиться от AirPods 2, которые для фанатов все еще "теплее", чем AirPods 3.

Источник - macrumors

Автор: Andrii S. Дата публикации: 18.12.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
AirPods 4 готовится сразу в двух версиях: обновленный дизайн, шумода и USB-C по приемлемой цене