AirPods 4 готовится сразу в двух версиях: обновленный дизайн, шумода и USB-C по приемлемой цене

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НОВИНКА ОТ APPLE

Apple готовит четвертое поколение популярных беспроводных наушников AirPods. По информации утечки, модель AirPods 4 получит обновленный компактный дизайн, функцию активного шумоподавления и разъем USB-C.

Ожидается, что AirPods 4 выйдут в двух версиях – бюджетной и премиум. Обе модели будут иметь новый корпус, похожий на AirPods Pro. Однако только более дорогая версия будет оснащаться шумодавом, что раньше было эксклюзивом "прошок".

Также обновление коснется футляра – он получит динамики для поиска через Find My и разъем USB-C вместо Lightning. Это позволит подзаряжать наушники так же, как и современные iPhone.

Согласно прогнозам, новые AirPods 4 появятся примерно в сентябре 2024 года вместе со следующим iPhone. Цена пока неизвестна, но ожидается, что она будет на уровне вторых и третьих AirPods, учитывая, что компания уже точно хочет избавиться от AirPods 2, которые для фанатов все еще "теплее", чем AirPods 3.

Источник - macrumors