Аксессуары Swarovski для Samsung и Galaxy Flip 5, Buds 2 Pro и Watch 6 Classic – только в составе Premium Box

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ПОХОЖЕ НА ПЛАН КАК ПРОДАТЬ БОЛЬШЕ УСТРОЙСТВ﻿﻿

Много лет назад Samsung и Swarovski уже объединялись для создания модных аксессуаров для продуктов Galaxy. Две компании снова сотрудничают вокруг последних моделей Galaxy Flip 5, Galaxy Buds 2 Pro и Galaxy Watch 6 Classic.



Samsung только что анонсировала Premium Box для этих трех продуктов в Германии, на момент написания этой новости неясно, распространится ли партнерство со Swarovski на другие рынки.



Premium Box состоит из дополнительных чехлов для новейшего складного смартфона, кейса для беспроводных наушников и ремешка смарт-часов. Устройства в боксе стоят столько же, сколько при покупке отдельно, а аксессуары добавляются бесплатно – их нельзя приобрести отдельно.



Это может и не самые крутые аксессуары Swarovski, которые существуют, но бесплатные, а брендовое качество и статусность будут заметны всем.

Источник: SamMobile