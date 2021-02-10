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  • Аксессуары Swarovski для Samsung и Galaxy Flip 5, Buds 2 Pro и Watch 6 Classic – только в составе Premium Box

Аксессуары Swarovski для Samsung и Galaxy Flip 5, Buds 2 Pro и Watch 6 Classic – только в составе Premium Box

04.10.2023 95 0

ПОХОЖЕ НА ПЛАН КАК ПРОДАТЬ БОЛЬШЕ УСТРОЙСТВ﻿﻿

Много лет назад Samsung и Swarovski уже объединялись для создания модных аксессуаров для продуктов Galaxy. Две компании снова сотрудничают вокруг последних моделей Galaxy Flip 5, Galaxy Buds 2 Pro и Galaxy Watch 6 Classic.

 

Аксессуары Swarovski для Samsung и Galaxy Z Flip 5, Buds 2 Pro и Watch 6 Classic


Samsung только что анонсировала Premium Box для этих трех продуктов в Германии, на момент написания этой новости неясно, распространится ли партнерство со Swarovski на другие рынки.

 

Аксессуары Swarovski для Samsung и Galaxy Z Flip 5, Buds 2 Pro и Watch 6 Classic


Premium Box состоит из дополнительных чехлов для новейшего складного смартфона, кейса для беспроводных наушников и ремешка смарт-часов. Устройства в боксе стоят столько же, сколько при покупке отдельно, а аксессуары добавляются бесплатно – их нельзя приобрести отдельно.

 

Аксессуары Swarovski для Samsung и Galaxy Z Flip 5, Buds 2 Pro и Watch 6 Classic


Это может и не самые крутые аксессуары Swarovski, которые существуют, но бесплатные, а брендовое качество и статусность будут заметны всем.

 

Источник: SamMobile

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 04.10.2023
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Аксессуары Swarovski для Samsung и Galaxy Flip 5, Buds 2 Pro и Watch 6 Classic – только в составе Premium Box