Amazfit Balance представлено - фишка Samsung Galaxy Watch больше не эксклюзивна

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далеко не за копейки

Компания Amazfit, известная своими гаджетами носимой электроники, представила новые умные часы – Amazfit Balance. Он имеет корпус диаметром 46 мм с алюминиевым шасси и пластиковой задней панелью. Дизайн выполнен в современном стиле с минималистичным циферблатом. Доступны цвета Midnight Grey и Sunrise Grey.

Производитель акцентирует на искусственном интеллекте - приложения Zepp Coach и Zepp Aura с ИИ интегрированы в часы, они предоставляют персонализированные советы по спорту, здоровью и сну на основе анализа вашего состояния.

Также часы научили анализировать состав тела – отслеживать процент жира, мышечной массы, воды, костной ткани и т.п. – за это все отвечает датчик BioTracker 5.0. Раньше такое умели только умные часы от Samsung. Кстати, ментальное состояние часы тоже умеют отслеживать. Данные измеряются на базе характеристик верхней части тела.

А теперь несколько технических характеристик, Balance оснащен 1,5-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 1500 нит, что обеспечивает четкое изображение даже на солнце. В часах также есть GPS и NFC.

Аккумулятор емкостью 475 мАч обеспечивает до 14 дней автономной работы. Есть режим энергосбережения для продления этого времени до 25 дней. Также заявлена поддержка более чем 150 спортивных режимов и 200 циферблатов.

В некоторых странах ЕС часы уже стали доступны для предзаказа по цене от 250 евро. Цена очень кусается, однако фанаты у бренда есть, поэтому ожидаем новинку.

Источник: amazfit