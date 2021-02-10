Американская семья подала в суд на Google Maps – отец двоих детей погиб, когда упал с разрушенного моста

84

"Мелкие" ошибки в Google Maps﻿ могут стоить жизни

Семья погибшего мужчины из Северной Каролины на этой неделе подала иск против Google. Родственники утверждают, что компания проявила грубую халатность, когда позволила своему приложению Maps направить автомобиль мужчины на разрушенный мост, в результате чего он разбился насмерть.



Филипп Пакссон, 47-летний отец двоих детей, ехал домой с девятого дня рождения своей дочери 30 сентября 2022 года, когда Карты Google якобы предложили ему проехать на его Jeep Gladiator через обрушившийся в 2013 году мост.



«Он следил за GPS, который привел его по бетонной дороге к упавшему в реку мосту. Мост был разрушен 9 лет назад и никогда не ремонтировался … На нем не было барьеров или предупредительных знаков, которые бы предотвратили смерть 47-летнего отца двух дочерей», — написала тогда теща Пакссона в Facebook.



Прибывшая на место происшествия полиция штата обнаружила тело Пакссона в Сноу-Крик и подтвердила отсутствие ограждений или дорожных знаков. Пакссон съехал с края моста и разбился, когда свалился с высоты 6 м. В жалобе утверждается, что Google не обеспечил своевременное обновление Карт, что якобы привело к смерти. Также в иске упоминаются владельцы разрушенного моста.



«За годы до этой трагедии жители Гикори просили починить дорогу или должным образом оградить, прежде чем кто-то пострадал или погиб. Их требования остались без ответа. Мы обнаружили, что Карты Google неправильно направляли автомобилистов, таких как мистер Пакссон, на этот разрушенный путь годами, несмотря на получение жалоб от общественности, требовавших от Google исправить свою карту и маршруты, чтобы обозначить дорогу как закрытую. Вдова Филиппа Алисия непреклонна делать все возможное, чтобы получить справедливость и сделать так, чтобы что-то подобное этому трагическому кошмару не произошло с другой семьей», — написал адвокат Роберт Циммерман в прессрелизе .

Источник: Gizmodo