Аналитики строят оптимистические прогнозы по продажам смартфонов в 2022 году

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Лидером должна остаться Samsung, а Xiaomi дальше третьего места не продвинется

Оценивая рынок смартфонов, кто-то воспринимает ситуацию как кризис, мол, смотрите на объемы рынка и увидите, что он стагнирует и переживает не лучшие времена. А с учетом дефицита компонентов вряд ли ситуация изменится к лучшему в следующем году. Кто-то, напротив, видит ясные перспективы для него в 2022 году. К числу оптимистично настроенных стоит отнести аналитиков компании TrendForce.

На днях они обнародовали свой прогноз на следующий год. Они считают, что в 2022 году продажи мобильных устройств вернутся на докризисный или до пандемический период. Они считают, что в следующем году будет выпущено 1,39 млрд трубок и рост по сравнению с нынешним годом составит 3,8%. Из них 660 млн должно прийтись на 5G‑смартфоны и их доля в итоге на рынке достигнет впечатляющие 47,5%.

Номером один по-прежнему должна остаться компания Samsung, которая может выпустить 276 млн устройств, и она будет контролировать 20% доли рынка. Интересно, что ряд отраслевых источников говорят о том, что в 2022 году сама Samsung планирует выпустить не менее 300 млн единиц.

Второе место должна сохранить за собой Apple, доля которой может составить 18%. В количественном выражении поставки составят 243 млн iPhone. Годовой прирост отгруженных айфонов составит 5,4%. При этом аналитики прогнозируют, что третьим по величине производителем смартфонов в 2022 году станет Xiaomi с долей 16%, которая обойдет Oppo и Vivo, чьи доли составят 15% и 11% соответственно. При этом Xiaomi сможет продать 220 млн смартфонов, Oppo — 208 млн и Vivo — 149 млн.

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Источник: trendforce